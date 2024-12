Tato zelenina roste v Česku a svět nám ji závidí: Vyrábí se z ní totiž chemicky nejčistší potravina

Ema Novotná 12. 12. 2024 clock 2 minuty video

Tato rostlina, která se řadí mezi zeleninu, roste v Česku. Závidí nám ji ale celý svět. Co se z ní vyrábí, proč nám ji závidí, jak je náročné ji pěstovat, a co je to vlastně za rostlinu? Podívejte se.

Česká republika je známá jako malá a ve světě téměř bezvýznamná země. Ale existuje jedna rostlina řadící se mezi zeleninu, která u nás roste a závidí nám ji prakticky celý svět. Vyrábí se z ní totiž chemicky nejčistší potravina. Celý svět ale není zvyklý na to, jak je složité ji pěstovat, a jak je náročná na ruční práci. Cukr z ní by ale všichni chtěli. Tak co, víte, o které zelenině je řeč? YouTube video, jak se zpracovává cukrová řepa, najdete na kanále sazenickacz: Zdroj: Youtube Cukrová řepa Řeč nemůže být samozřejmě o jiné zelenině než o cukrové řepě. Ta totiž patří k tradičním plodinám, které se pěstují právě u nás v Česku. A původně byla velice složitá, co se ruční práce týče, jelikož se hustě sela a okopávání a jednocení probíhalo současně. Naši předkové se opravdu dosti nadřeli. Naštěstí již dnes ruční práce odpadla, jelikož se začaly sít jednoklíčkové odrůdy. Cukrová řepa je dvouletá rostlina, ale paradoxně se pěstuje pouze jeden rok. To proto, aby nevyběhla do květu, jelikož květ je u této zeleniny nepotřebný. close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Z cukrové řepy se vyrábí chemicky nejčistší cukr. Cukrová řepa se pěstuje již od antiky, ale co se týče jejího zpracování, tak, jak jej známe v dnešní době, k tomu se lidé dostali teprve zhruba 200 let zpátky. Předtím se používala jako krmivo a nikdo o její sladké chuti nevěděl. Až za napoleonských válek došlo k velkému rozvoji cukrovarnictví. A právě tehdy si lidé uvědomili, že cukrová řepa je k výrobě cukru naprosto ideální zeleninou. Související články close Domov a bydlení Nezalévejte orchideje: Uvařte jim tento čaj a zažijí znovuzrození video close Hobby Tyto barvy na vlasy vyzkoušejte letošní zimu: Nejvíce stylová budete v odstínu Teddy Bear video Jak se zpracovává cukrová řepa Proč nám tedy cukrovou řepu závidí celý svět? Protože se z ní vyrábí chemicky nejčistší cukr. Jak to ale funguje? Jako první je samozřejmě potřeba zasít řepu. Po jejím sklizení je důležité cukrovou řepu jako první vyprat, aby se zbavila veškerých nečistot. Poté se řeže na úzké proužky, řízky, které se následně uloží do difuzérů. Tam se z řepy cukr vyluhuje vodou při různých teplotách. Ze získané cukerné šťávy se po odpaření vody získává ten slavný chemicky nejčistší hnědý cukr. Zdroje: www.korunnicukr.cz, www.tereos-ttd.com

