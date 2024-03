Ofina se rychle vrací do módy. Chtěli byste ji taky, ale nechce se vám utrácet za kadeřníka? Můžete si ji jednoduše ostříhat sami. Je to tak jednoduché, že to zvládne i dítě, podívejte.

Pokud potřebujete v životě nějakou změnu, ofina dělá velice solidní módní comeback. Není divu, umí totiž velice oživit vzhled a hodí se jak k dlouhým, tak kratším vlasům. A nejlepší je, že ani nemusíte utrácet za kadeřníka. Můžete si ji udělat v klidu domova sami. Je to až trapně jednoduché.

Video, jak si sama ostříhat ofinu, najdete na Youtube kanále Kateřina Maxwell:

Zdroj: Youtube

Co budete potřebovat

Jako první je důležité mít pořádný stříhací arsenál. Ten se skládá samozřejmě z nůžek na vlasy, které by měly být vyšší kvality. Jde přeci jen o vaše vlasy, takže miniaturní nůžtičky na nehty raději vynechte. Dále budete potřebovat pořádný hřeben se zuby z umělé hmoty. Kartáči se při stříhání ofiny vyhněte obloukem, jelikož ten vám neoddělí vlasy, což by vám při stříhání dělalo problém. Budete také potřebovat větší zrcadlo, ve kterém se dobře uvidíte. Ujistěte se, že jste jej před stříháním náležitě vyčistili. Možná se to nezdá, ale jeden flek na zrcadle může znamenat jeden zmařený střih, který vám celou ofinu může úplně pokazit.

close info Profimedia zoom_in Až si budete stříhat ofinu, dávejte si veliký pozor, abyste hned ze začátku vlasy nezastřihli moc. Pamatujte, že mokré vlasy zkreslují a zdají se delší, než ve skutečnosti jsou.

Jak si sama ostříhat ofinu

Pokud máte váš kadeřnický arsenál připraven, můžete se pustit do díla. Jako první pořádně ukliďte před zrcadlem, abyste měli prostor a pohodlí. Dalším krokem je navlhčit si vlasy v místech, kde budete mít ofinu. Vlasy tak budou rovnější, a tím budete i přesněji stříhat. Zbytek vlasů pak zajistěte gumičkou, či skřipcem, aby vám nepřekážel. Nyní si vlasy, které budete stříhat, pomocí hřebene se zuby vyčešte dopředu. Přichází na řadu velice důležité kroky, kdy budete stříhat. Vlasy si přidržujte pomocí prstů druhé ruky, ale zbytečně je nevytahujte, to by mohlo zkreslit jejich délku. Držte si je spíše na volno. Je velice důležité si pamatovat, že mokré vlasy jsou delší, než se zdají. Proto si ofinu nestříhejte hned tak, jakou délku byte chtěli. Postupujte opatrně po pár centimetrech a vždy se podívejte do zrcadla, zda ofina potřebuje ještě zkrátit. Ubrat se dá vždycky, ale prodloužit vlasy už nejde. A máte hotovo. Ofina bez pomoci kadeřníka za pár minut hotova.

