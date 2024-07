Vlasy jsou někdy zkrátka a dobře nevyzpytatelné. A když řídnou, není to vždy hezký pohled. Pokud vás trápí řídnoucí vlasy, podívejte se na tuto techniku. Budete je mít zpět během chvíle.

Vlasy jsou v některých případech nevyzpytatelné. A někdy se bohužel stane, že vám začnou řídnout. Může to být způsobeno vysokým věkem, genetikou, alopecií, přílišným stresem. Zkrátka a dobře, v určitých případech nemůžete zajistit, aby vám vlasy zůstaly na hlavě.

To může být problémem především u žen, pro které jsou vlasy většinou klíčovou záležitostí. Existuje však technika, díky které budete mít vlasy během chvíle zpět na hlavě. Už žádné ustupující kouty, lysina, nebo kousky kůže prosvítající skrze prořídlé vlasy.

Youtube video o technice SMP najdete na kanále Quartz:

Jak na řídnoucí vlasy

Do českých koutů se dostala nová technika, jak navrátit vlasy zpět na hlavu. Jmenuje se vlasová trichopigmentace. Nejjednodušeji řečeno, necháte si vlasy vytetovat zpět na hlavu. Řídnutí vlasů není příjemná věc, tato technika však umí řídnoucí porost dokonale doplnit tak, aby nikdo nic nepoznal.

Specializovaný tatér, který tuto techniku ovládá, prakticky vybere dokonalou barvu a pigment. Vlasy se tak opticky zahustí, a nejlepší na tom je, že to není vůbec poznat. A to ani zblízka.

Než si necháte vlasy vytetovat pomocí techniky SMP, je důležité mít zdravou pokožku hlavy.

Nemusíte se vůbec bát, tato technika se od tetování liší, co se bolesti týče. Pokud vám ji dělá opravdový profík ve svém oboru, je to téměř bezbolestná procedura. Co je na této metodě však nejlepší, je, že vám bujná kštice vydrží celý život.

Jak pro ženy, tak pro muže, je to skvělá alternativa například k parukám. Obzvláště v létě a na jaře, kdy vám paruka neuvěřitelně zahřívá pokožku hlavy, což není zdravé. A navíc je horko prakticky k nevydržení i bez paruky na hlavě.

Jak to probíhá

Pokud byste tuto proceduru chtěli podstoupit, jako první je samozřejmě nutná konzultace a prohlídka hlavy. Pokud máte problémy s pokožkou hlavy, jako je například lupénka nebo nějaká vážná nemoc, jako první je nutná zastávka u lékaře.

Jakmile se vaše pokožka hlavy dá do pořádku, můžete tuto proceduru podstoupit a radovat se z nových, bujných vlasů.

Zdroje: www.scalpmastersri.com, ar-aesthetics.cz