Jak skladovat pálenku a nezničit ji: Musíte ji naředit na nechat otevřenou!

Měli jste letos prvně vlastní kvas a nyní jste si přivezli domů z palírny ovocem provoněný destilát? Slivovice, meruňkovice, ale i ostatní nápoje destilované z ovoce se nekonzumují ani nelahvují hned.

Jak skladovat pálenku

Poté co váš kvas neboli mač ležel v sudech a zrál, jste jej už asi nechali vypálit a teď máte to slaďoučké ovoce a spoustu práce zkapalněné v lahvích či sudu. Pamatujte, že PET láhve nejsou ideálním materiálem a alkohol by v nich rozhodně neměl být uskladněný. Velký plastový sud už je lepší, ale ten byste neměli používat na nic jiného. Nesmí být načichlý dříve skladovanými potravinami, a také zapomeňte, že byste jej používali po zbytek roku na něco jiného. Plast načichne alkoholem natolik, že vás praští přes nos pokaždé, když otevřete víko. Dřevěné soudky je třeba kvalitně vydezinfikovat, aby nezačaly plesnivět. A je to způsob, který se již dnes na uskladnění pálenky spíš nepoužívá. Jednoduše řečeno, nejideálnějším materiálem je sklo.

Na domácí pálenku se nejčastěji zpracovávají švestky, višně, třešně, meruňky nebo hrušky. Zdroj: Shutterstock.com / vallefrias

Pálenku je třeba ředit

Určitě je také dobré vědět, že alkohol vypálený v palírně má vysoké procento alkoholu a je potřeba jej naředit vodou. To je běžná praxe a podle množství a naměřené lihovosti si můžete spočítat, kolik vody je třeba do vypáleného nápoje dolít, abyste dosáhli požadovaného procenta alkoholu ve finálním produktu. Na výpočet si můžete najít kalkulačku, která bývá na webových stránkách palíren. V palírně vám také nabídnou naředění.

Slivovice nebo trnkovice je klasickou domácí pálenkou. Zdroj: Profimedia

Jak skladovat pálenku, která větrá

Poté co pálenku přivezete domů, přichází čas na vyvětrání. Doba větrání se pohybuje okolo dvou týdnů, kdy by měl být alkohol uskladněn v tmavém sklepě. Nádoby musí být otevřené, aby byl zajištěn přístup vzduchu, ale zároveň zajištěné gázou nebo jiným jemným materiálem, který ochrání pálenku před nečistotami či hmyzem. Teplota při odvětrávání by měla být cca 15 °C a neměla by kolísat. Při vyšších teplotách by se zbytečně odpařoval i líh, a pálenka by tak začala ztrácet svoji sílu.

Skladování zrající pálenky

Vyvětraná pálenka je nachystaná ke stáčení a zrání v sudech, demižonech či lahvích. Nezapomeňte si nádoby dobře označit a nechat alkohol zrát alespoň jeden rok na tmavém a chladném místě.

Pálenka může zrát v soudku. Zdroj: Tomáš Janík

