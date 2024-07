Pivo ani víno v plastu už nejsou novinkou. Ale co pálenka? Je vůbec možné skladovat ji v obyčejných PET lahvích?

Pálenka do plastu nepatří!

Na alkohol v plastu si zvykáme už několik desítek let. Má to svá pro i proti, a to jak při přepravě, skladování, tak servírování. Ze skla holt chutná pivo jinak, na druhou stranu je snazší a bezpečnější přenášet plast.

Stáčení pálenky čili nápojů s velmi vysokým procentem alkoholu však není vůbec dobrý nápad a rozhodně nejde jen o styl. Proč se nehodí skladování pálenky v plastových lahvích?

Jak na ovocný destilát? Poučte se v tomto příspěvku z YouTube kanálu DES Subotica.

Zdroj: Youtube

Proč pálence nesluší plast?

Pálenku je sice třeba nechat větrat a dozrát, ale určitě ne v plastových PET lahvích. Skladování vysokoprocentního alkoholu skutečně vyžaduje sklo, případně kvalitní sud, a to z mnoha důvodů.

Jistě jste už slyšeli, že na zrání alkoholu má vliv také to, z čeho sud nebo láhev jsou. Z těchto důvodů se kladl dřív důraz i na konkrétní použité dřevo sudu. Dnes se používají nerezové nádoby, ale na přípravu mače na domácí pálenku i výsledný produkt se často používají plastové kanystry, případně PET lahve. Plast skutečně na vůni ani chuti nepřidá, ale to je ten úplně nejmenší problém.

Odborníci upozorňují především na degradaci materiálu i chemikálie, které mohou nápoj kontaminovat. Laicky řečeno plast PET lahve není dostatečně odolný a alkohol jej rozpouští, při čemž dochází k uvolňování nevhodných látek do alkoholu.

Místo nádechu dubového dřeva ze sudu tak získá alkohol nepřirozený odér i toxiny, které byste jinak skutečně v nápoji nehledali. I když je jasné, že alkohol není kyselina, která by láhev takříkajíc prožrala skrz na skrz, důležité je vzít v potaz také to, že pálenky se často skladují léta a běžně se archivují jak láhve ze svatby, tak z let, kdy se například narodily děti. Jde tedy v některých případech až o desítky let.

Vysokoprocentní alkohol o obyčejných PET lahví nepatří.

Plast použijte jen na převoz

PET láhve se nicméně doporučují pro převoz alkoholu z palírny. Jde ve většině případů jen o krátkou cestu a i v případě, že nebudete moci hned přelít alkohol zpět do skleněných lahví či demižonů, nic hrozného se nestane ani po pár dnech.

Nicméně, jak už bylo zmíněno, pálenka by měla týden až tři po vypálení větrat. To znamená, že se nechají lahve či kanystry otevřené, aby alkohol mohl větrat. Ani na to rozhodně nesmíte zapomenout, a protože je stejně nějaká manipulace s lahvemi nutná, rovnou můžete při nejbližší příležitosti stočit pálenku do skla.

