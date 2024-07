Také se vám někdy stalo, že jste si chtěli být na 100 % jisti, že se vám nerozvážou tkaničky a udělali jste uzel tak pevný, že vám nakonec nejde rozvázat? Tato jednoduchá metoda vám pomůže, podívejte.

Každému z vás se to asi někdy stalo. Vyšli jste do terénu, a tak jste si uvázali tkaničky tím nejpevnějším uzlem na světě. Když jste byli venku, tkaničky se vám ani jednou nerozvázaly, ale jakmile jste přišli domů, ať jste dělali, co jste dělali, pevný uzel vám za boha nešel rozvázat.

Tato situace dokáže velice zapotit a není vůbec příjemná. Podívejte se na následující metody a triky, jak umět rychle a snadno rozpojit i ten nejpevnější uzel na tkaničkách.

Youtube video, jak rychle a snadno rozvázat pevný uzel na tkaničkách, najdete na kanále Helpful DIY:

Zdroj: Youtube

Jak snadno rozvázat pevný uzel

Naštěstí existuje více způsobů, jak rozpojit i ty nejpevnější uzly na tkaničkách. První metodou je použití vody. Voda totiž umí uvolnit vlákna na tkaničce, tudíž i vlákna v uzlu. Stačí tedy jen tkaničku s uzlem ponořit zhruba na 10 minut do vody. Po 10 minutách tkaničku vyndejte a pokuste se uzel rozdělat. Tentokrát už by to mělo jít jako po másle.

close info Youtube.com zoom_in Tkaničky namočte na 10 minut do vody a poté je i s uzlem vyndejte. Uzel by měl jít snadno rozvázat.

Druhá metoda je také velice jednoduchá a lehce dostupná. Budete potřebovat 1 vidličku. Stačí, když zub vidličky zasunete do středu uzlu, a poté vytáhnete nahoru.

Pak už jen třeste vidličkou a tahejte, dokud nebudou obě strany uzlu dostatečně volné, abyste jej mohli snadno rozvázat. Pokud náhodou zrovna nemáte k dispozici vidličku, můžete použít jiný předmět. Důležité je, aby byl štíhlý, špičatý a z odolnějšího materiálu, aby se v uzlu nepřelomil.

Pevný uzel snadno a rychle pryč

Poslední metodou je také pomoc nářadí, které byste měli mít běžně doma. Jedná se o 2 svírací špendlíky. Jako první oba špendlíky otevřete a protáhněte hroty středem každého provázku na každé straně uzlu. Je to místo, kde byste v podstatě za normálních okolností provázky uchopili mezi prsty. Poté špendlíky zavřete a tahejte za ně, různě je nastavujte a třeste s nimi, dokud se vám uzel neuvolní.

