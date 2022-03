Jak snížit spotřebu paliva auta: Můžete ušetřit až tisíce

Na stojanech u čerpacích stanic se zjevily během krátké doby cifry, z nichž se nám protáčí panenky. Můžete auto odložit a jezdit na kole, anebo se pokusit snížit spotřebu paliva. Pokud zvolíte druhou možnost, pojďme se společně podívat na nějaké tipy, jak neprojezdit majlant.

Před pár týdny by jistě nikoho nenapadlo, že se pohonné hmoty cenově vyšplhají do závratných výšin. Několik dnů za sebou šly ceny každý den výš a výš. Když jste jeli ráno do práce, všimli jste si u benzínky ceny za litr, a když jste se vraceli domů, stále na stojanu byla stejná cena… „Cože? Není to nějaké divné? Jeden den neměnný stav?!“ jste si možná v duchu říkali a dělali si z toho možná i poněkud trpkou legraci.

Každopádně jsou ceny paliva stále dost vysoké a užívání auta začíná být trochu luxusní záležitost. Jak se tedy pokusit snížit spotřebu paliva, aby nás návštěva na benzince tak často „nebolela“?

Jako malí jsme o spotřebě a cenách paliva neměli ani zdání a bylo nám fajn. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Styl jízdy

Asi je všem jasné, že se na spotřebě nejvíce odráží styl jízdy. V tomto případě je jedno, zda máte benzín, naftu, manuál nebo automat. Neustálým prudkým brzděním a následným rychlým rozjížděním se vaše peníze kutálejí po silnici do všech stran.

Nejkratší cesta neznamená úsporná cesta

Pokud používáte navigaci, určitě jste si všimli nabídky několika tras do cílového bodu. Většinou se jedná o rozdělení z hlediska úspornosti. Krátká trasa sice znamená méně kilometrů, ale musíte brát v úvahu denní špičku, semafory a další faktory ovlivňující plynulou jízdu.

Spěchat? Proč?

Nejefektivněji využijete palivo konstantní rychlostí, optimální je na delších trasách 90 km/h. Při zvýšení rychlosti nad 97 km/hod se sníží efektivita paliva zhruba o 3% a při rychlosti 130 km/hod dokonce až o 28%.

Správný tlak v pneumatikách

U většiny automobilů je doporučován tlak okolo 2,3 baru. V plně obsazeném autě s plně naloženým kufrem se tlak v pneumatikách nejspíš o něco změní. Správnou hodnotu tlaku lze většinou najít v příručce k vozu, na karoserii (například na krytce palivové nádržky nebo na dveřích u řidiče) nebo na internetových stránkách výrobce automobilu. Odborníci uvádějí, že by se tlak měl kontrolovat jednou měsíčně. Nejenže se nesprávné nahuštění projeví na opotřebení pneumatik, ale sníží se i bezpečnost jízdy a zvýší se spotřeba! Podhuštění o 1 bar zvýší spotřebu paliva až o 5%.

Ušetřit se dá mnoha způsoby, i na palivu. Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock.com

Klimatizace

Skvělý sluha, ošemetný pán. Tak jako vyhřívaná zrcátka, volant a sedačky. Všechny tyto vychytávky dnešních aut jsou nám velice příjemné, ale za vše příjemné se platí, znáte to. V horkém létě si klimatizací připlácíte až o jeden litr na 100 kilometrů navíc.

Správně řadit se vyplatí

Pokud vlastníte automobil s manuální převodovkou, je zcela zásadní ovládat ideální čas přeřadit jiný stupeň. Platí zlaté pravidlo, že čím větší otáčky, tím vyšší spotřeba.

