8. 9. 2024

Když vrže židle, příjemné to není, ale dá se to vydržet. Ale co postel, v níž se převalujete a snažíte usnout? To už jde tolerovat těžko. Nezbývá než se podívat posteli pod matrace.

Vrzání postele opravte svépomocí! Nemůžete usnout, protože vrže postel? Otravné vrzání vás snad dokonce budí a jednoduše vám vadí, že doposud perfektně funkční kus nábytku najednou z ničeho nic vydává nepříjemné zvuky při sebemenším pohybu? Nenechte postel trápit vaše uši. Náprava může být docela snadná. Jak napravit vrzání postele? Podívejte se na jednoduchý tip v tomto kratičkém příspěvku z YouTube kanálu AmericanStandardAir. Zdroj: Youtube Postel vrže? Zkontrolujte všechny části Ač to jde často docela snadno, nezbude než sundat matraci a podívat s na problém hezky zblízka. Ujistěte se, že čela postele stojí rovně a nejsou povolenými spoji vychýlená. Všechny části by k sobě měly pěkně přimykat nejčastěji v pravém úhlu. Nohy mají pevně stát na zemi, čela a bočnice jsou k nim v pravém úhlu. Pokud jedna část letí a uhýbá, celá posel se bude hýbat. Někdy stačí srovnat postel a správně ji postavit, vypodložit nožku, která nedosedá na zem a nebo ji o kousek posunout na místo, které je rovnější, případně se může postel opírat o zeď. S rámem postele zkuste trochu zahýbat, abyste mohli identifikovat místo, kde dochází ke tření. Pokud postel vrže, dochází ke tření v místech, která by měla pěkně držet a nehýbat se. Postele bývají různě šroubované, a především v rozích se nachází jednoduchý mechanismus, který se hodí dotáhnout. Snadné, že? Až na to, že někdy je třeba speciální imbusový klíč, případně konkrétní klička s atypickým průřezem, jejíž pomocí jste dávali rám postele podle návodu dohromady. Máte ji někde schovanou? close info Shutterstock zoom_in Sestavili jste si doma postel sami? Tak začněte hledat kličku, která přišla v balení s návodem. Bývá specifického tvaru, který běžný klíč nemá. Jak se zbavit tření čili vrzání? Dotažení není vždy možné nebo dostatečně účinné, zkuste tedy také tyto spoje promazat vhodným lubrikantem. Tím může být i WD-40, případně vosk u postelí, kde se třou o sebe kusy dřeva. Tip jste dostali také ve videopříspěvku. Ke tření dřeva může docházet také při dosedání systému lamel na rám postele. Stává se to v případech, kdy chybí nebo je poškozen tenký textil, respektive netkaná textilie, kterou bývají lamely vypodloženy. Pokud je toto příčina vrzání, nemusíte pořizovat netkanou textilii, ale často stačí místa dosedu lamel vypodložit filcem. Ten je možné koupit také v lepících proužcích a je určen právně pro minimalizaci tření nábytku, pro ztlumení nárazu dvířek nebo zavírajících se zásuvek různých kusů nábytku. Postel může také trpět nerovnoměrnou zátěží, která se časem projeví tím, že se celý rám pohne. To spravíte jen těžko. Nicméně, to stejné se může přihodit matraci, a s tou už se často pohnout dá. Pokud je to možné. Otočte matraci a vyzkoušejte, zda je možné minimalizovat vrzání právě tímhle. Související články close Hobby Vyrobte si kuchyňský stojánek na nože: Díky němu budou mnohem déle ostré video close Hobby Praktický držák na špinavé holínky ze zahrady: Vyrobte ho raz dva dle návodu Ládi Hrušky video Zdroje: sleepopolis.com, bobvila.com

