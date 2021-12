Jak spravit zip? Existuje fígl, se kterým vyřešíte většinu problémů se zipem

Zipy na bundách, kalhotách, bytovém textilu i taškách jsou neuvěřitelně praktické, ale horší je to s jejich opravou. Víte, co s rozbitým zipem? Umíte si poradit nebo necháváte zip vyměnit hned při prvních potížích.

Kvalitní zip nebude třeba opravovat

Tak jako ve všem i v zipech jsou rozdíly. Kvalita u zipu spočívá především v odolnosti zoubků a pevnosti jezdce. Nic jiného v tom vlastně není, a pokud jste si koupili levný výrobek, pak právě na takových detailech jako jsou zipy, knoflíky, gumičky či stálobarevnost a celková odolnost poznáte, proč vizuálně podobné výrobky můžou mít markantně rozdílné ceny.

Stále častěji se prodává i ložní prádlo se zipem. Je to elegantní řešení, ale s opravou je to horší. Zdroj: Shutterstock.com / Anastasia Pelikh

Spravte špatně pojezdný zip

Pokud se vám zip špatně zapíná, rozepíná nebo občas přeskočí zoubek, ujistěte se vždy, že s ním manipulujete pomalu a v co nejvíce rovinné pozici. Rychlé pohyby na pomačkaném zipu mohou potrápit i kvalitní zip, a ten levný se rozbije okamžitě. Abyste ještě prodloužili funkčnost a zajistili co nejpřirozenější pohyb jezdce po zoubcích, můžete zoubky „promazat“. To ovšem neznamená, že je potřeba něčeho mastného. Při špatné pojízdnosti jezdce pomáhá křída, mýdlo, kalafuna, svíčka a samozřejmě i silikony. Záleží jen na tom, na čem je zip a co máte po ruce. Několikrát přejeďte rozepnutý zip po zoubcích na obou stranách. Už při prvním pojezdu jezdcem ucítíte rozdíl.

I obyčejným kouskem mýdla můžete zip "promazat". Zdroj: Alexander Raths / Shutterstock.com

Jak spravit zip, když se do něj něco zasekne

Pokud se vám do zipu zasekl kousek látky a jezdcem nemůžete zpět, dopněte zip až do konce. Zkuste uvolnit do zipu zachycený materiál obyčejným odtažením zoubků zipu od sebe. Pokud se zasekl větší kousek půjde to dobře, jestliže se něco dostalo hluboko mezi zoubky a ty jsou pevně zapnuté, tak jak by měly, pak budete muset zkusit přejet jezdcem zpět. Bohužel je možné, že zaseknutý kousek potrháte, případně vám vypadne jezdec.

Spravte jezdec zipu kleštěmi

Pokud se zip rozjíždí, přejeďte místo jezdcem tam a zpět. Možná že se jen pohnul zoubek a není třeba dalšího zásahu. Nejčastějším důvodem rozjíždějícího se zipu je ale nepatrně uvolněný jezdec. Jsou-li zoubky v pořádku, tak právě v jezdci do sebe krásně zapadnou. Jestliže jsou strany jezdce volnější, jezdec zuby nepovede správně a zip se nespojí. Na opravu jezdce stačí obyčejné malé kleště nebo kombinačky. Obě strany jezdce mírně přimáčkněte. U toho také poznáte, jestli je kov jezdce měkký a patrně brzy opět povolí, anebo je opravdu pevný a kvalitní.

Pro navrácení tvaru jezdci zipu postačí obyčejné kleště nebo kombinačky. Zdroj: Shutterstock.com / JethroT

Nasaďte jezdec zipu raz dva

Ani nasazení jezdce není složité, jen jste se o to patrně pokoušeli špatně. Na klasickém zipu je konec zajištěný plochou zarážkou. Ta je tam samozřejmě proto, aby jezdec nemohl vypadnout. Pokud se vám ale podaří jezdec stejně uvolnit, nasaďte jej na první zuby za zarážkou. Přes zarážku to nejde, jedině že byste poškodili jezdec ještě víc. Až jezdec na zoubky nasadíte, přimáčkněte jej kleštěmi, patrně je uvolněný, jinak by nevypadnul.

Otevírající se zip spravíte jen dočasným přichycením

Pokud se vám zip otevírá sám, pak nezbývá než jezdec nějakým způsobem přichytit. Rozjíždění zipu je obvyklé u kalhot, kde lze ale jedec svorkou nebo spínacím špendlíkem přichytit ke knoflíku.

Takový zip nelze opravit nástroji. Můžete ovšem vyměnit celý jezdec. Ten se totiž prodává v galanterii podle velikosti. Patrně nenajdete všechny typy a velikosti, ale rozhodně ty, které se běžně používají na nekonečný zip. Na zadní straně jezdce si všimněte čísla, které udává velikost vašeho jezdce.

Největší problém je rozjiždějící se zip u kalhot. Zdroj: Profimedia

Ne všechna poškození zipu lze opravit

Vypadlý zoubek nebo poškození látky zipu většinou není možné svépomocí opravit. Stehy na zipu by zpravidla bránily jezdci v pohybu.

Pokud se zoubek uvolnil nebo poškodil v místě, kde můžete zašít zoubky zipu k sobě a ukončit v tom místě zip, pak to je jistě také řešení. Většinou ale není zrovna elegantní a snižuje funkčnost zipu, proto je to spíš jen dočasná pomoc, než zip vyměníte za nový. Pokud si s výměnou zipu nevíte rady, najděte opravnu oděvů v blízkosti vašeho bydliště. Opraven šatů i obuvi je poskromnu, ale stále existují.

Někdy nezbývá než celý zip vyměnit. Zdroj: Profimedia

Zdroje: https://hobby.instory.cz, https://www.wikihow.cz, https://lifehacker.com