Houbaření má svá pravidla. Málokdo je zná a nedrží se jich skoro nikdo

Košíky máte netrpělivě připravené v pozoru a nemůžete se dočkat prvních letošních toulek za bohatým úlovkem? Houbaření mají Češi v krvi a každé léto plné nadšených sběračů je toho důkazem. Znáte ale správné zásady a pravidla houbaření? Jsou velmi důležité pro další houbovou úrodu i pro vaše zdraví. Jak tedy správně sbírat houby?

Kdo by nemiloval to malé soupeření o to, kdo najde první hříbek, kdo najde větší a hezčí, nedej bože vzácnější. Češi jsou národem houbařů a žádná jedlá houba před nimi v sezóně není v bezpečí. Jak ale správně sbírat houby, aby podhoubí zůstalo zachováno a na voňavý lesní poklad jste se mohli těšit opakovaně?

Správné zásady houbaření

Možná vám to přijde úsměvné, ale nejeden vášnivý houbař se dopouští během lovu těch největších lesních dobrot poměrně zásadních chyb. Ty pak mohou vést až k velmi nepříjemným situacím a mít vliv na vaše zdraví. Pojďte se podívat, jaké zásady to jsou.

Vybavení je základ

Že nepotřebujete při houbaření nic speciálního? To je omyl. Už při výběru do čeho budete houby sbírat, mnozí chybují. Proutěný košík je takřka evergreenem, ale co dělat, když se rozhodnete houbařit takřka z minuty na minutu a proutěný košík s sebou nemáte? Rozhodně se nespokojte s igelitovou taškou. To je hrubá chyba, které se bohužel dopouští stále dost lidí. Potíž je v tom, že jakmile dáte svůj úlovek do igelitky, houby se v tašce zapaří a bílkoviny v plodnicích hub se začnou kazit. V nejhorším scénáři mohou být toxické a způsobit vám otravu. Raději s sebou vozte pro strýčka příhodu plátěnou nebo papírovou tašku.

Mezi muchomůrkami se dají najít chuťové skvosty, pokud si ale nejste při jejich sběru jisti, domů je nenoste. Na obrázku je vynikající muchomůrka růžovka, bohužel se dá snadno zaměnit s prudce jedovatou muchomůrkou tygrovanou. Zdroj: 123rf

Dvakrát měř…

Přinést si domů pořádný úlovek svádí občas k hrdinským činům, které by se však nemusely vyplatit. Neberte každou houbu, kterou najdete, v domnění, že je pak vytřídíte. Sbírejte skutečně jen ty, které bezpečně znáte a víte, že se nemůžete splést. Každý rok se někomu podaří nešťastná záměna jedlé houby s jedovatou a neštěstí je na světě.

Sbírejte šetrně

Nejlepší je chodit na houby ráno. Když je ještě rosa, lesklé kloboučky lesních pokladů září do dálky. Jak je ale správně ze země sebrat? Většina lidí opakuje dvě stále stejné chyby.

Které to jsou a jak se jich vyvarovat? Podívejte se ve videu:

Ani odříznout, ani vytáhnout celou a podhoubí uříznout a hodit zpět k místu nálezu. Tím jej akorát nenávratně poničíte. Nejvhodnější metoda, jak houbu sebrat, je opatrně ji vykroutit ze země a důlek opatrně zakrýt mechem a jehličím. Tak zabráníte vysušení podhoubí a jeho zničení. V případě, že tam kus houby ponecháte, začne hnít a s ní uhnije i životodárné podhoubí.

Ideální je houbu opatrně ze země vykroutit, neodřezávat. Zdroj: 123rf

Jak houby skladovat?

Jakkoliv poničené plodnice nechejte na místě, zvlášť, pokud jsou třeba zčásti plesnivé. Někdo plíseň odkrojí a zbytek houby sebere, není to správné ani zdravé. Když si houby přinesete domů, je dobré je očistit, alespoň jemným kartáčkem. V ideálním případě byste měli houby zpracovat ještě ten den, co si je přinesete domů. Pokud to ale z nějakého důvodu nestihnete, dejte je do ledničky a zpracujte druhý den.

Zdroje: www.youtube.com, prozeny.blesk.cz, www.denik.cz, www.houby-rostou.cz