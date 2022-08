Triky aranžérů, jak dokonale usušit květy hortenzií

Krása hortenzií nás nyní obohacuje ve spoustě zahrad. Škoda, že jejich květenství trvá jen určitý čas. Ale víte co? Můžete si ho uchovat! Stačí hortenzie správně usušit a těšit se z nich celý další rok.

Jelikož hortenzie kvetou nádhernými květy, člověk by si na ně přál mít je na zahradě po celý rok. Což samozřejmě technicky nelze, ale proč hortenzie neuchovat alespoň usušené?

Hortenzie nestačí jen uříznout

Jestliže si ale myslíte, že stačí květy hortenzií uříznout a dát je jen tak ležérně sušit, tak se mýlíte. Abyste dosáhli kvalitního výsledku, musíte se zaměřit na správný čas řezu i na způsob sušení. Všechny druhy můžete usušit, to není problém, ale ne se všemi se dá vytvořit vše, co byste si přáli.

Sušené květy hortenzie by se po aranži měly ošetřit speciálním lakem, který seženete na internetu. Jestliže se vám nechce za lak utrácet a máte doma lak na vlasy, postačí i ten, jen konečný výsledek nebude tak hezký, jako s profesionálním přípravkem. Květiny vydrží v suché vazbě zhruba jeden rok, pak je rozumné je vyměnit, už jen kvůli množství prachu a možnosti jejich napadení moly.

Očista takovéto vazby spočívá v odstranění prachu – nejlépe fénem. Jednou za čas můžete po čištění vazbu přelakovat.

Květenství hortenzie je krásné i poté, co uschne. Zdroj: Shutterstock.com / Flegere

Pravý čas řezu

Vyberte si pro řez ten nejideálnější čas. Jaký to je? V plném květu! Ten pravý čas poznáte podle prasklých pouzder ve středu květu, ale v této fázi ještě rostlinu nestříhejte, dejte jí ještě trochu času na zpevnění. Jakmile začnou květy měnit barvu, přišel ten správný čas k řezu! Vybírejte na sušení pouze zcela zdravá a oku lahodící květenství.

S nůžkami vyražte ve slunečný den, aby květy byly suché, nejlepší je to okolo poledne. Vždy je výhodnější, když má rostlina kratší stonek, neboť lépe a rychleji vyschne. Ze stonku odstraňte všechny listy.

Sušení na vzduchu

Sušení vzduchem je asi tou nejběžnější cestou k zachování pěkného tvaru i barvy květů hortenzií. Pověste hortenzie za stonek květy dolů v místnosti, kde je sucho a temno. Pokud máte takovou půdu, je to jasná volba. Takto usušené květy jsou na aranžování trošku náchylnější, neboť jsou dost křehké.

Hortenzie lze sušit i ve váze. Zdroj: jan j. photography / Shutterstock

Sušení ve váze s vodou

Květy můžete vložit i do vázy, kam napustíte přibližně centimetr vody, do které stonky nebudou dosahovat. Voda slouží k postupnému odpařování a kvalitnímu schnutí. Jde to i bez vody, zkuste to tak i tak a třeba nějaký rozdíl zaznamenáte. Každopádně pro tento způsob sušení musí být odříznutá květenství pevná, jinak se vám pod tíhou květů ve váze ohnou.

Glycerin

Květy zůstanou vláčné, ale nebarevné. Dá se s nimi i dobře pracovat. Jak na to? Stonky rostliny seřízněte zešikma a vložte je na 3 – 5 dnů do roztoku glycerinu a vody (1:1). Po požadovaném čase zavěste hortenzie květenstvím dolů a sušte. Takto ošetřené květy se dají následně i skvěle dobarvit.

