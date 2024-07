Sušení ovoce je skvělý způsob, jak si uchovat úrodu na dlouhou dobu. Dnes k tomuto účelu nejčastěji využíváme sušičky, ale je logické, že tomu tak nebylo vždy. Mnozí se proto vracejí i k praxi našich předků - ekologičtější, energeticky nenáročné a přírodní. Zkusíte to také?

Sušení ovoce (i dalších darů přírody) na vzduchu je tou nejjednodušší a nejlevnější metodou, jakou můžeme použít. Nepotřebujeme ani elektřinu a ani žádné speciální přístroje, bude stačit jen trocha vynalézavosti a znalostí přírodních procesů. Pojďme se do toho s klidem pustit, jistě se to podaří.

Jde to i bez sušičky, jak ukazuje na youtube video v kanálu Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Jako u babičky

Jak na to? Stačí si vzpomenout na prázdniny u babičky, kdy bylo takové sušení absolutně běžné. Sušila se jablka na křížaly, hrušky, ale v mnoha rodinách dokonce i zelenina, a to nejen ta kořenová. Na vzduchu bez problémů usušíme i rajčata, jen budeme muset mít přece jen o trochu víc trpělivosti.

Rozhoduje kvalita základu

Chcete-li dosáhnout maximálního úspěchu, vybírejte k sušení jen opravdu kvalitní plody. Jakékoliv poškození čerstvého ovoce může vést k rychlejšímu zničení sušeného materiálu. Kromě již zmiňovaných jablek a hrušek to mohou být i švestky, meruňky, broskve, nebo třeba i vinné hrozny. Vždy je ale třeba důsledně vyřadit vše, co by mohlo později způsobit problémy.

Krájejte jako o život

Je zřejmé, že zatímco menší kousky ovoce, švestky a podobně, můžeme sušit vcelku, ty větší bude třeba rozkrájet. Přitom platí, že čím tenčí plátky se nám podaří vytvořit, tím rychleji bude proces sušení u konce, výsledek bude křupavější a lépe využitelný.

Někdo má zase rád silnější kousky, které i po usušení zůstávají vláčnější. To vše je jen na vás, každopádně ale je třeba dbát hlavně na rovnoměrnost, aby se vše sušilo stejně rychle.

Malý trik s velkým úspěchem

Chcete mít opravdu krásné křížaly, které si i po usušení zachovají svěží světlou barvu? V takovém případě ihned po nakrájení namočte ještě čerstvé plody v octové nebo citronové vodě. Bude stačit deset minut v takovém roztoku a výsledek bude neporovnatelný se zahnědlými křížalami, které neprošly tímto krátkým procesem.

close info Profimedia zoom_in Nezáleží na tom, jak jablka na křížaly nakrájíte, ale větší kousky se budou déle sušit.

Jak sušit? S nápadem...

Pamatujete si, jak naše babičky sušily houby? V ideálním případě je rozložily (také na plátky nakrájené) na síto, protože tím je zajištěno proudění vzduchu z obou stran. Nemáte-li takovou možnost, pořád ještě je tady jehla a nit.

Nakrájené plátky ovoce na ni jednoduše navlečeme, oddělíme od sebe tak, aby se na sebe nelepily a zavěsíme na místo, kde mohou v klidu schnout. Nejlepší bude takový prostor, kde můžeme předpokládat alespoň mírný vánek.

Na noviny raději zapomeňte

Dříve bylo běžné, že se ovoce sušilo také na novinách. Dnes už ale dobře víme, že to není ta nejlepší volba, protože barvy, které jsou k tisku využívané, rozhodně nejsou ničím, co bychom měli konzumovat.

Čerstvé a ještě mokré ovoce je totiž schopno část barvy z papíru “vytáhnout”, což rozhodně nechceme. Rozhodnete-li se tedy pro sušení na papíru, zvolte raději ten na pečení, nebo alespoň čisté, nepotištěné archy například balicího papíru.

Sluníčko výsledku neprospěje

I když to bude trvat o pár hodin déle, rozhodně nenechávejte ovoce sušit na přímém slunci. Ve stínu si zachovají barvu a chuť. Je také potřeba sledovat počasí a v případě, kdy by hrozila zvýšená vlhkost vzduchu, vše uklidit do sucha.

Stejný proces provedeme v podvečer. Jakmile bude ovoce suché, uložte jej nejlépe do dobře uzavíratelných skleněných nádob, kde bez problémů vydrží až do jara.

