Adventní věnec podle profesionální floristky: Skoro zadarmo a hotový bleskem

Máte už adventní věnec? Používáte každý rok ten stejný, anebo byste raději něco nového? Nápadů na vlastní tvorbu je celá řada. Nechejte se inspirovat krásným přírodním věncem, který vytvořila profesionální floristka. Poradí vám, jak takový adventní věnec vyrobit.

Zdroje: kreativnitechniky.cz, www.prozeny.cz

Adventní věnec z rukou květinářky

Profesionální floristka Markéta ve svém videu názorně ukazuje nejen práci na věnci, ale také zmiňuje vysoké ceny materiálu. Profesionální, speciálně upravené i dovozové materiály jsou samozřejmě velmi drahé, a proto se cena celého produktu vyhoupne velmi vysoko. Navíc je tento věnec velký, opravu bohatý, na jeho výrobě se nešetřílo. O oprávněně vysoké ceně proto není pochyb.

Nicméně stejně tak upozorňuje na to, že pokud použijete vlastní podobný materiál ze zahrady, můžete se dostat klidně na pětinu ceny. Určitě se na video podívejte, je to radost vidět práci profesionála i krásné tvary, barvy a textury materiálů, které používá. Navíc uvidíte velmi dobře, jakým způsobem věnec váže a že ostatní dekorace pouze do věnce vlepuje:

Materiál na adventní věnec

Na výrobu takového věnce budte potřebovat korpus, drátek, kleště, tavnou pistoli, několik vánočních ozdob, svíčky i zapichovací svícny a spoustu rostlin sušených i zelených.

Pokud se nechcete vrhnout právě na tyto krásné, ale drahé materiály, které můžete nakoupit, poohlédněte se po vlastní zahradě či po okolí. Co se může hodit a bude pěkné právě v takovém přírodním věnci?

Sušené květiny a traviny můžete mít vlastní. Třeba už máte nějaké doma nasušené ve váze. Zdroj: Profimedia

Adventní věnec a vlastní materiál ze zahrady

Paní Markéta má cypřišové větvičky, nastříhejte si tedy několik větví z tújí. Také jemné větvičky bylinek můžete použít. Báječně se hodí vzrostlý tymián či rozmarýn. Jestli máte nasušenou levanduli, klidně použijte i tu. Nádherné jsou také jemné tobolky lnu, kokoška pastuší tobolka i klasické vánoční jmelí. Vybírejte mezi různými tvary.

Z jemných běžně dostupných větviček můžete použít také břízu, ale i jiné holé jemné chrastí. Rudou barvu kůry nabídnou některé svídy.

Připravte si korpus a drátek i dost větviček. Zdroj: Profimedia

Pampové trávě se vyrovná máloco. Pokud nemáte vlastní, můžete ji nahradit jinými klasy okrasných travin. Vousatec, ozdobnice, ale i lesknice mohou pampovou trávu částečně nahradit. Zaječí ocásek je sice maličký, ale jeho jemné oválné klásky se také budou ve věnci vyjímat. Můžte však také použít suché klasy obilovin.

V případě, že toužíte také po trendy barvách, jako je zmiňované růžové zlato, můžete si některou z rostlin nastříkat barvou ve spreji, ale levněji vás vyjdou již nabarvené sušené květy či větvičky. Pěkná bude také pudrová růžová nebo opalizující slonovinová kost, ale i matná stříbrná, zlatá či bronzová.

Kombinujte různé tvary suchých rostlin a doplňte je o několik ozdob v tónu.

Na adventní věnec patří svíčky. Výběr je jen na vás. Zdroj: Profimedia

Floristka Markéta zmiňuje cenu svíček a zapichovacích svícnů. Za krásné svícny i svíčky si připlatíte, je jen na vás, čemu dáte přednost a jakou velikost i styl zvolíte.

Pokud chcete ušetřit, můžete také zvolit menší velikost věnce, pak bude třeba všeho méně a i svíčky budou jemnější a menší. Korpus věnce si můžete udělat vlastnoručně z přírodních materiálů.