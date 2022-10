Jak vyrobit jednoduchou zahradní dekoraci: Až ji sousedé uvidí, budou se usmívat

Ovšem najde se určitě i pár škarohlídů, které to pohorší, že prý to jsou kýče. Ale to je jejich problém. Jak udělat třeba zahradního ptáka? Stačí sehnat zbytky dřevotřískových desek, šrouby a něco barev. Pilu, vrtačku a klíče určitě máte, a trochu té fantazie jistě taky.

Tím ptákem bude páv

K jeho výrobě jsou vhodné podýhované dřevotřískové desky nebo tzv. lamina, protože se nekroutí.

Výsledný tvar můžete samozřejmě přizpůsobit materiálům, které máte k dispozici.

K omalování použijte barvy určené do venkovního prostředí, aby figura na zahradě vydržela nepřízeň počasí. Přesto je lepší ji mít pod stříškou.

Postup prací ukazuje toto naše video:

Podobným způsobem můžete vyrobit i další ptáky. Nebo něco, co se jim bude podobat. A nemusí to být jen opeřenci.

Červený pták je vyrobený mimo jiné ze stínítka svítidla Zdroj: Jiljí Záruba

Tahle činnost patří mezi kutilstvíTo se za poslední tři desetiletí proměnilo, i když některé stereotypy zůstávají. Třeba dělení na mužské a ženské kutění. Především ženy se věnují například nekvalifikované domácí výrobě „výtvarných předmětů“ (drobnému oblečení, hračkám, dekoracím), jež pak nabízejí na internetu nebo v malých galeriích či kamenných obchodech, které na základě toho vznikly. Neříkají si kutilky, když už, pak spíše tvořilky.

Pro psa by se hodila třeba i kolečka od kanceářského křesla. Zdroj: Jiljí Záruba

Takzvané makerství, trend poslední doby, se od kutilství také liší, ač to základní – svépomoc, nápady, chuť tvořit i seberealizace – zůstává. Dalo by se charakterizovat jako vyrábění zajímavých věcí zapálenými neodborníky, kteří k tomu používají prostředky 21. století, třeba 3D tiskárny. Je to záležitost povícero městská, trochu i výtvarná, ale hlavně spíše mužská. A byť může být maker vynikající v rukodělné činnosti a technickém ostrovtipu, do výměny dřezu v kuchyňské lince by se asi nepustil. To spíš do výroby hraček...

Zdroj: časopis Receptář