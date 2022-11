Staročeský adventní svícen krok za krokem: Snadno ho vyrobíte za pár korun

Vánoční svícen může vypadat opravdu všelijak, základem jsou však vždy čtyři svíčky pro každou adventní neděli. Mezi klasické barvy Vánoc patří především zelená, červená a zlatá. S trochou šikovností stačí zkombinovat tyto barvy a adventní svícen budete mít na světě!

Co by to bylo za Vánoce bez adventního svícnu? Kromě toho, že si adventní svícen můžete koupit, lze ho i vlastnoručně vyrobit. Můžete zapomenout i na klasický tvar věnce. Vydejte se na procházku do přírody a cestou nasbírejte vše, co vám padne do oka. Pak už jen stačí věci správně naaranžovat a máte krásný svícen, na který můžete být náležitě hrdí!

Dekorace z přírody

K ozdobení vánočního svícnu můžete použít nasbírané větvičky jehličnanů, šišky, kůru ze stromů, mech, listí, kaštany, žaludy, bukvice, šípky, jeřabiny a mnoho dalšího, co se vám v přírodě zalíbí. K ozdobení svícnu poslouží i mnohé drobnosti, které najdete doma, například malé vánoční kouličky a stužky.

Postup výroby vánočního svícnu

Podívejte se také na video, jak takový vánoční svícen může vypadat:

Na výrobu adventního svícnu budete potřebovat tavnou pistoli, nůžky a svíčky. Zápichy na svíčky lze nahradit třeba i klasickými formičkami na košíčky, korpus zas hezkým tácem, podnosem či miskou. Na připravený tác umístěte svíčky a pomocí tavné pistole připevněte veškeré přírodní dekorace, které jste si nasbírali. Adventní svícen lze doplnit i sušeným ovocem či ořechy. Vyrobte si svícen zkrátka tak, jak uznáte sami za vhodné.

Krásy přírody, které postačí na výrobu fantastického svícnu a jsou úplně zadarmo. Zdroj: Zuzana Bohdalová / Foto

Velkými pomocníky při tvorbě vánočního svícnu jsou děti. Jistě se rádi podělí o svůj kreativní pohled na věc. Pokud s nimi věnec budete vyrábět, dejte však pozor, aby se nepopálily o tavnou pistoli. Svíčky na adventním svícnu zapalujte proti směru hodinových ručiček a pouze tehdy, jste-li poblíž.

Svícen ze špalíčku dřeva

Pěkný vánoční svícen může být i z tenčího špalíčku dřeva nebo tlustší větve. Skvělým druhem je bříza, která patří mezi nejměkčí dřeva a vypadá nádherně! Stačí do ní vydlabat důlky pro svíčky a pak už jen doladit větévkami s dalšími dekoracemi.

Adventní svícen můžete dozdobit i tenkými větvičkami. Zdroj: Profimedia

Základní barvy Vánoc

Tradiční barvy mají i své významy. Podle křesťanské liturgie je hlavní barva adventu fialová. Znamená pokání, půst a přivítání Ježíše Krista. Červená barva symbolizuje radost, srdce, důstojnost, krev, štěstí a Krista. Modrá barva pak slouží k rozlišení adventu od postní doby. Lze ji vyložit jako královskou hodnost, noční oblohu nebo vodu Genesis, což je počátek nového stvoření.

