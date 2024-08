Vrátili jste se z dovolené a interiér vašeho auta vypadá jako po boji? Nezoufejte, máme pro vás bezva tip, jak se u této činnosti nenadřít a dosáhnout dokonalého výsledku. Jak tedy jednoduše uklidit auto?

Trávili jste s rodinou na prázdninách delší čas v autě? Tak to určitě přichází doba, kdy je jeho interiér potřeba dát do pořádku. Jestliže zápolíte s časem, máme pro vás tip, díky kterému je to doslova hračka.

Jak dokonale vyčistit interiér vašeho auta? Na zajímavé tipy se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu ChrisFix:

Nejlepším parťákem je jedlá soda

Dát do pořádku interiér auta po „prázdninové jízdě“ se někdy může zdát jako nepřekonatelná bojovka. Když si však vezmete k ruce správného pomocníka, bude mít auto uklizené jedna dvě, a to bez nepříjemné dřiny. Jedlá soda je všestranným pomocníkem, který lze využít i k čištění automobilu.

Jedlá soda je všestranným pomocníkem, který lze využít i k čištění automobilu.

Proč právě jedlá soda

Tento univerzální bílý prášek zbaví interiér auta nejen nepříjemných pachů, ale dokáže si poradit i s likvidací odolných skvrn a efektivně vyčistí i ty nejzapadlejší kouty. Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný, je totiž přírodní čisticí prostředek s mnoha výhodami.

Kromě neutralizace kyselých pachů, které se zpravidla v autě objevují po vylitých nápojích a zbytcích potravin, také výborně absorbuje přebytečnou vlhkost, čímž zabraňuje tvorbě plísní a bakterií. Jedlá soda efektivně čistí různé druhy skvrn a zvládne i ty od kávy, čaje, nebo mastnoty. Navíc je šetrná k většině používaným materiálům v interiéru automobilů. Jak postupovat krok za krokem?

Příprava auta

Nejprve auto připravte k čištění a vyprázdněte od dětských sedaček a dalších předmětů, které v interiéru využíváte. Také odstraňte samozřejmě i dětské hračky a veškerý nahromaděný odpad. Vyndejte také koberečky, ty později řádně vyklepejte.

Ošetření sedadel

Posypte rovnoměrně jedlou sodou všechny textilní povrchy. U sedadel myslete i na opěrky a boční stěny. Pak nechte prášek působit alespoň 30 minut, pokud je to možné, ideálně i přes noc. Následně celý interiér důkladně vyluxujte.

Čištění plastových a kožených povrchů

V tomto případě si vyrobte z jedlé sody pastu. Stačí ji trochu rozředit vodou a nanést na všechny znečištěné povrchy. Jemně ji vetřete prsty, nechte chvíli působit, a nakonec setřete hadříkem do sucha.

Odstranění zápachu z klimatizace

Posypte jedlou sodou výparník klimatizace, pokud je tedy ve vašem voze přístupný a nechte působit několik hodin. Pak zapněte klimatizaci na pár minut, aby se jedlá soda dostala do systému a odstranila nepříjemné pachy.

Finální úklid

Nakonec vysajte i strop a vyčistěte všechna okna a zrcátka.

