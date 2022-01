Trik s alobalem vám pomůže ušetřit spoustu peněz za topení. Znáte ho?

Už jste uvažovali o tom, jak domov pořádně tepelně izolovat? Nejenže ušetříte za topení, ale také vám může být doma výrazně tepleji. I vy sami můžete použít vhodné izolační materiály. Výjimečně můžete ušetřit i za ty a vyrobit si vlastní. Pomůže vám s tím obyčejný alobal!

Zdroje: magazin.cz, zena-in.cz

Izolujte třeba alobalem

Nad tím, jak ušetřit za topení v domácnosti už loni i letos přemýšlel snad každý z nás. Samozřejmě je to téma každé zimy, ale ta letošní, která byla ve znamení velkého nárůstu cen, si vyloženě říká o maximální šetrnost. Logicky právě izolace hraje nejdůležitější roli v udržení tepla, které nesmí zbytečně unikat. Teplo můžete také do místnosti odrážet díky speciální izolační fólii za radiátorem, ale pomůže i obyčejný alobal.

Izolační materiály pomohou ušetřit

Na zlepšení izolace vašeho domu existuje řada pomůcek, díky nimž svépomocí zabráníte úniku tepla. Jiné, například tepelné mosty, jsou už otázkou větší investice do rekonstrukce a vyžadují hlubší zásah nejen do peněženky, ale i do celé konstrukce domu. Mezi primitivnější, ale neméně důležité izolační materiály patří vlepovací izolační pásky do oken i dveří. Rozhodně jsou také užitečné zábrany ve formě těžkého závěsu nebo deky za vchodovými či balkonovými dveřmi. Dále můžete investovat do izolačních fólií na sklo do oken či výplně dveří. Fólie odráží teplo, a proto vám pomůže udržet doma ideální teplotu. Rozhodně je také důležitá vhodná cirkulace vzduchu v bytě, jíž dosáhnete správným volnějším rozestavením nábytku.

Některé typy starších oken je potřeba vylepit izolační páskou s molitanem. Zdroj: profimedia.cz

Izolační materiál za radiátor odráží teplo

Další běžnou izolací, kterou hravě dokážete instalovat sami, je fólie na stěny. Tato fólie odráží teplo dovnitř, takže se zdivo zbytečně neohřívá. Takovou fólii se hodí použít například za radiátor, ale také v okolí krbu, kde plní i funkci ochrany.

Dobrá zpráva je, že si takovou fólii na zeď dokážete svépomocí vyrobit sami. Stačí k tomu obyčejný karton, role alobalu a oboustranná lepící páska.

Izolační fólie se podobá alobalu. Zdroj: Profimedia

S alobalem ušetříte na izolačním materiálu

Karton seřízněte do požadované velikosti. To znamená velikosti radiátoru či okolí kamen, kde byste rádi izolační fólii použili. Kartonovou desku obalte alespoň z jedné strany alobalem a připevněte na místo za radiátor či jinam. K tomu vám pomůže několik čtverců samolepící oboustranné pásky, kterou jednoduše nalepíte na zeď a připevníte vyrobenou izolaci.

Alobal je sice nesmírně tenký, ale svoji funkci splní velmi dobře.

Ujistěte se, že je mezi alobalem a topením nejméně dvoucentimetrový prostor, který je důležitý pro správnou cirkulaci vzduchu. Vyzkoušejte, jaký rozdíl udělá v bytě obyčejný alobal. Vlastní izolační desku za radiátor vyrobíte za chviličku.

Vyrobte si vlastní izolaci pomocí alobalu a kartonu. Zdroj: Profimedia