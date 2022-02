Tipy odborníků, jak ušetřit při nákupu čehokoli až desetitisíce ročně

V dnešní nelehké době zdražování jistě přijde vhod každý tip na to, jak a za co ušetřit, aby se to dlouhodobě promítlo do našich finančních úspor. Přestože se nejedná o žádný světoborný návod, díky kterému zbohatnete, rozhodně stojí za to zopakovat, že nakupování s rozmyslem přinese kýžený výsledek velice spolehlivě.

Největším přítelem šetření jsou slevy. Výprodeje, sezónní slevy, mimořádné slevy. V řetězcích a dnes už i značkových obchodech se to jimi jen hemží, a to při každé příležitosti. Je tedy dobré se vždycky nejprve zamyslet nad tím, zda danou věc skutečně potřebujeme a zda si ji můžeme dovolit právě teď, anebo počkat na možnou slevu. Přemýšlet nad cenou se skutečně vyplatí.

Nákupy online

Výhodné jsou v poslední době nákupy přes internet, kde se to slevami a výhodnými nabídkami jen hemží. Pokud se bojíte toho, že si při virtuálním nákupu nemůžete zboží vyzkoušet, vrácení zboží do 14 dní spolehlivě funguje. A vy kromě finančních bonusů získáte i možnost oblečení pořádně a v klidu domova vyzkoušet a pak se rozhodnout, zda si jej ponecháte, nebo jej vrátíte. I tak lze ušetřit v řádu tisíců nebo dokonce desetitisíců.

Úniky tepla stojí zbytečné peníze Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Na co pozor aneb obchodníci vědí, co dělají

Zejména v posledních letech jsme si zvykli čekat na povánoční slevy, jarní slevy, sezónní slevy obecně. Ale obchodníci je nedělají jen tak. Někdy se může stát, že čekáte na něco, co jste si už před Vánoci vyhlídli a rozhodli se počkat na lepší cenu. Jenže po Vánocích najdete onu věc ještě dražší, protože ji obchodník lišácky přecenil, jinými slovy zdražil, aby ji pak „zlevnil“ na vyšší cenu.

Obdobně funguje i sbírání věrnostních bodů nebo věrnostní karty. A svou strategii má dokonce i umístěno zboží do regálů. To, co je u kasy, je většinou nejlákavější. A pak to, co je v obchodě umístěno ve výšce očí.

I online obchody vědí, jak na vás, když nabízejí triky v podobě „posledních pár kousků, dopravy zdarma jen dnes, výjimečnou slevu do půlnoci anebo vám přesně vyjmenují, kolik lidí si právě teď zboží prohlíží nebo váhá nad jeho koupí.“ Naštěstí i v e-shopu můžete zboží ve dvoutýdenní lhůtě vrátit, většinou musíte zaplatit jen za extra dopravu.

Ušetřit se dá mnoha způsoby Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock.com

Slevy, akce a srovnávače cen

Dobré je si doma psát průběžně seznam toho, co potřebujete nakoupit a dělat velký nákup pravidelně, řekněme jednou týdně. Před tím, než se na nákup vydáte, si zkuste zjistit, jaké zboží je kde ve slevě.

Přes internet se vyplatí objednávat zejména oblečení, boty, hračky, léky, knihy, elektroniku nebo nábytek. Dokážete si vybrat z mnoha prodejen a mnoha výrobků, takže rozhodně snáze najdete to, co je pro vás nejlepší, zatímco v jednom obchodě byste nemusela natrefit přesně na to, co si přejete. Další výhodou nákupu na internetu jsou recenze a hodnocení dalších kupců, kteří již mají s výrobkem zkušenosti. Tyto informace jsou velmi cenné a vyplatí se jim věnovat pozornost.

Navíc díky cenovým srovnávačům, jako je třeba Heuréka nebo Zboží, se dá najít i nejvýhodnější momentální nabídka. Většina obchodníků dnes již od určité ceny nabízí dopravu zdarma, což je další velká výhoda – ne to, že je to zdarma, ale že vám zboží dovezou až do domu.

Second hand, bazar, výměna nebo oprava

Také second handy a výprodeje fungují skvěle, stejně jako u nás tak populární S-Bazar nebo nově Marketplace, který vznikl pod platformou Facebooku. I zde se dá narazit na velmi výhodně zboží, které již jen někdo nepotřebuje, navíc spousta lidí daruje jen za dovoz. Marketplace se skutečně vyplatí, a to nejen pokud jde o oblečení, ale i nábytek anebo hračky. Výborné je také hledat ve skupinách podle toho, co potřebujete – jako jsou třeba maminky, novorozenci, nebo různé zájmové či sportovní skupiny.

V posledních letech se rozmohla i tak zvaná výměna nebo swap. Lze tak směnit třeba oblečení, knížky, doplňky do bytu nebo dekorace a hračky, zkrátka vše, co už nepotřebujete, ale pro jiného to bude nové a udělá mu radost.

Velmi často se vyplatí poškozenou věc hned nevyhodit, ale pokusit se ji opravit anebo recyklovat, vyrobit z ní něco nového. Tak se dá ušetřit skutečně mnoho. Vyzkoušet můžete i webovou aplikaci Opravárna.cz, kde najdete servisy i jednotlivce, kteří umí pomoct téměř se vším, a to na profesionální úrovni a za pakatel.

Každý nákup je dobré si rozmyslet. Zdroj: otello-stpdc / Shutterstock.com

Objednávka spotřebního zboží z Číny

Není třeba zanevřít na Čínu, ještě stále se – i při zdražující se dopravě – vyplatí si mnohé pořídit na wish nebo AliExpresu. Rozhodně se vyplatí zde objednávat spíše maličkosti nebo hračky pro děti, kde nespoléháte na dlouhou životnost. U oblečení byste se měli zamyslet, protože zejména jeho kvalita je při objednávce na těchto levných e-shopech velmi pochybná. Doprava funguje spolehlivě, a i zde je možné zboží vrátit, a to dokonce ještě nějakou dobu po samotné objednávce. Jinou kapitolou je amazon, který nabízí kvalitní zboží, jež většinou dostanete velmi rychle.

Zdroje:

www.ziba.cz/jak-usetrit-pri-nakupu-v-online-obchode/, https://www.ziba.cz/jak-usetrit-na-jidle/, www.idnes.cz/finance