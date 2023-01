Jak ušetřit: Nejvíce plýtváme penězi v kuchyni a při praní. Jak tomu zabránit?

Pokud vás také děsí každodenní zprávy o zvyšování cen energií a bojíte se, jak moc tato změna zahýbe vaším rozpočtem, měli byste se připravit a začít šetřit. Poradíme vám triky, jak ušetřit v domácnosti.

Vypadá to, že zdražování energií bude ještě nějakou dobu trvat a dotkne se tak opravdu každého z nás. Raději se na něj tedy připravte a začněte pomalu šetřit. Poradíme vám, jak začít těmi nejběžnějšími věcmi v domácnosti.

Na video, jak ušetřit v domácnosti, se podívejte zde:

Když lednice zbytečně žere až o 60% více elektřiny

Začněme u lednice, která patří mezi velké energetické žrouty, proto bychom se o její údržbu měli pravidelně starat. Měli bychom ji odmrazovat a to už tehdy, když se v mrazáku tvoří byť jen tenká vrstva ledu. I ta totiž může zvýšit spotřebu elektřiny lednice až o šedesát procent.

Poklička jako velká úspora

Šetřit můžete i při vaření, a to zcela jednoduše. Stačí, když budete používat pokličku. Možná si říkáte, že to nemá cenu, ale není to tak. Poklička sníží spotřebu energie při vaření až o dvacet procent.

Pomalý hrnec ušetří čas i peníze. Zdroj: Profimedia

Předvařujte vodu a krájejte na menší kousky

Dalším možným šetřením energie při vaření je předvaření vody v rychlovarné konvici a také krájení brambor či zeleniny na menší kousky, dříve se totiž uvaří. Lepší je také volit indukční desku, která je úspornější.

LED žárovky žerou minimálně

Samozřejmostí jsou v dnešní době také úsporné žárovky, které vám náklady na svícení sníží klidně až o osmdesát procent. Raději tedy zainvestujte do kvalitních LED žárovek, které spotřebují mnohem méně energie.

Topte tak akorát

Snažte se dům vytopit tak, aby vám bylo příjemně a ne horko nebo zima. Nikdo nechce sedět v obýváku v bundě, ale na plavky to zase také nemusí být. Navíc je otužování zdravé a každý stupeň dolů je v dnešní době velká podpora pro vaši peněženku.

Dělejte týdenní velký nákup

Také nechoďte do obchodů každý den. Udělejte jeden velký týdenní nákup, který budete mít přesně sepsaný dle toho, co chcete vařit, a do košíku dávejte opravdu jen to, co máte na seznamu napsané. Pak přes týden dokupujte už jen pečivo či zeleninu a ovoce.

Dělejte týdenní nákup podle pečlivého seznamu. Zdroj: Shutterstock

Perte úsporně

Dalším krokem k šetření je koupě kvalitních spotřebičů, které vám ušetří spoustu peněz. Perte na šetrné programy při nižší teplotě a snažte se ždímat na nižší otáčky.

Rychlá sprcha ušetří až 30% teplé vody

Zapomeňte na plnou vanu horké vody, kde si budete hodinku relaxovat, a když voda vystydne s klidem si připustíte teplou. Abyste ušetřili, začněte se sprchovat. Při sprše ušetříte až třicet procent teplé vody oproti vaně.

