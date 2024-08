Šátek je elegantní doplněk, který vás ochrání před sluníčkem a zároveň ještě udělá velkou parádu. Jak ho můžete využít v letních měsících?

Řeknete si, co je na šátku výjimečného? Vždyť je to jen čtverec barevné látky… Ale už v antickém Římě byl šátek módní nezbytností. Muži ho používali k utírání potu z čela. Šátek se zalíbil i ženám, které nosívaly šátky jako pašmínu – kolem ramen.

V 17. století se móda šátků rozšířila zejména mezi vojáky, kteří je mívali uvázané kolem krku. Podle jejich kvality se poznala i hodnost bojovníka. Zařímco obyčejní vojáci měli obyčejné „pláťáky“, důstojníci se pyšnili šátky z hedvábí…

Autor videa, Different.cz vám ukáže deset způsobů, jak si uvázat šátek. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Filmové hvězdy jako inspirace

Do ženského šatníku se šátky vrátily zejména ve 20. století, kdy je začaly nosit filmové hvězdy jako Sophia Loren, Audrey Hepburn, Jackie Onassis nebo Grace Kelly. Pozdější monacká kněžna Grace si prý šátek tak zamilovala, že si svým designovým šátkem od značky Hermès obvázala i zlomenou ruku!

S módní vlnou hedvábných šátků začaly vznikat i módní domy, které se na tento doplněk specializovaly. Mezi nejslavnější patří již zmíněná značka Hermès, která funguje od roku 1937 a její „kousky“ s logem firmy jsou dnes nejžádanějšími módním artiklem.

Říká se, že každých 25 sekund se na světě prodá jeden šátek značky Hermès. A nejvíce za šátky utrácejí Japonci… Ať už máte doma šátek jakýkoliv, můžete si z něj vytvořit součást outfitu, případně zajímavý doplněk. A tady je inspirace:

close info Profimedia zoom_in Značka Hermès se stala jedničkou mezi šátky.

Netradiční top

Pokud máte doma větší čtvercový hedvábný šátek, můžete ho použít k výrobě stylové letního topu. Jak na to: Šátek přeložte napůl, do trojúhelníku a za zády pevně zavažte.

Tím vám vznikne improvizované tílko bez ramínek, které okamžitě upoutá pozornost. Zajímavý potisk látky a hladký povrch dodá vašemu vzhledu punc luxusu.

V hlavní roli brož

Chystáte se na důležitý pracovní pohovor nebo schůzku s klientem? Pokud chcete vypadat echt elegantně, šátek přeložte napůl (do trojúhelníku) a provlékněte pod límcem bílé košile. Místo uzlu na něj dejte výraznější brož.

Šátek jako čelenka

Tento styl má hned tři plusy. Zaprvé podrží tvar vašeho účesu. Zadruhé vysaje přebytečný pot z čela. A zatřetí vám bude ďábelsky slušet. Postup je jasný: Přeložte šátek tak, aby vytvořil dlouhý pruh. Dejte ho kolem čela a vzadu lehce zauzlujte.

close info Profimedia zoom_in Chcete být letošní léto za hvězdu? Noste šátek jako hollywoodské stars.

V hollywoodském stylu

Chcete být letošní léto za hvězdu? Noste šátek jako hollywoodské stars. Potřebujete k tomu jen hezký šátek, brýle a gumičku do vlasů. Jak na to: Vlasy zčešte do culíku a zafixujte gumičkou. Kolem obličeje uvolněte pár pramenů, aby účes nevypadal zbytečně ulízaně.

Pak šátek přeložte napůl, aby z něj vznikl jeden velký trojúhelník. Položte si ho na hlavu. Cípy překřižte a vzadu uvažte do uzlu. Nakonec si nasaďte sluneční brýle a pokud máte možnost, zvýrazněte si rty rtěnkou. Budete nepřehlédnutelná.

Zdroje: www.anoniem.cz, www.glamourcabaret.cz