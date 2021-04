Jak svépomocí vybělit spáry v koupelně: Musíte znát druh spáry a příčinu plísně

V koupelně jsou dva typy spár: buď pevné na stěnách mezi obkladačkami a na podlaze mezi dlaždicemi, nebo pružné kolem vany či umyvadla. Když nefungují, opravíme je, aniž bychom volali řemeslníka.

Spoje mezi obkladačkami

Do opravy se pustíme, když:

1. jsou spáry zašlé, špinavé, místy s plísněmi, ale nikde nejsou popraskané, obkladačky se neodlupují;

2. nevzhledné spáry jsou popraskané, nedrží pohromadě, místy jsou vypadané, ale obkladačky dobře drží na stěně.

1) Vybereme si mezi dvěma způsoby.

a) Spáry umyjeme čisticími prostředky. Pro ono známé, vezměte kartáček a mezery mezi obkladačkami vydrhněte, jsou k dostání chemické přípravky, hodí se i parní čističe a speciální houbičky. Hodně zašlé spáry tak zbavíme nečistot a plísní, ale obvykle dál zůstanou nevzhledné.

b) Koupíme některý z přípravků, které se prodávají pod názvy obnovovač spár, nátěr pro obnovu spár, barva na spáry, bělič spár či bělicí fix. Hmota je v tubě nebo v plastové lahvičce a v ústí se nacházejí nástavec či houbička, přes které ji rovnoměrným tahem vytlačujeme do spár. Důležité je, aby to byly hmoty na cementové a pevné spáry, nikoliv elastické, a aby se nanášely na čistý a suchý povrch. Když někde přetáhneme, hmotu setřeme. Některé obnovovače se roztírají plošně a z obkladaček se stírají houbičkou, přichytí se jen do spár.

Odstraníme starý tmel Zdroj: Shutterstock.com

2) Poškozené spáry musíme odstranit, je to však pracné. Používají se škrabky, nože s dvojím ostřím nebo nástavce na takzvané multifunkční nářadí, jež zatím nemá ustálený název, nejčastěji se mu říká renovátor, multi–cutter či oscilační přístroj. Tím, co ztvrdlou hmotu naruší a posléze odstraní, může být buď kmitající segmentový pilový kotouč, nebo kmitající dlátko (bit). Každopádně to chce cit a trpělivost, abychom nepoškodili obkladačky. Odstraníme všechny zbytky uvolněné drti a vysajeme prach.

Naneseme nový tmel Zdroj: Shutterstock.com

Koupíme některou z cementových spárovacích hmot. Výrobců je vícero, i vlastnosti se do jisté míry liší, pro obkladačky na stěně koupelny s běžným provozem však postačí standardní hmota, která se prodává i v menším balení. Při výběru může pomoci zařazení do tříd: CG 1 – normální; CG 2 – se sníženou nasákavostí; CG 2A – zlepšená, s doplňkovou charakteristikou, vysoce otěruvzdorná; CG 2WA – se sníženou nasákavostí, zlepšená, s doplňkovou charakteristikou, vysoce otěruvzdorná. Zlepšená může znamenat, že obsahuje složky ochrany proti množení bakterií, plísní a hub, podíváme se na obalu, zda tomu tak je. Některé hmoty jsou i barevné.

Špičkové jsou dvousložkové spárovací hmoty na bázi epoxidových pryskyřic (označují se RG), které odolávají povětrnostním vlivům opravdu znamenitě. Ovšem jsou násobně dražší a práce s nimi je složitější, protože se musí správně smíchat dvě složky a hmota nanést v určených teplotách i čase. Spárovací hmotu připravíme podle návodu a plastovou nebo gumovou stěrkou ji vtíráme do spár. Snažíme se je vyplňovat zcela, přebytky stejnou špachtlí hned setřeme a znovu použijeme. Spáru zároveň vyhlazujeme upravenou špachtlí nebo prstem tak, aby byla o milimetr až dva hlouběji než obkladačka (tím se její povrch nebude odírat, až budeme později obkladačky pravidelně omývat houbou či hadrem). Hmota po chvíli zmatní, takže ji vlhkou houbou z obkladaček setřeme, dáváme pozor, abychom ji nepoškodili ve spárách.

Spoje mezi stěnami a vanou

1) Spáry nejsou nikde porušené, jsou jen zašlé a s ostrůvky černých plísní.

Práce s obnovovačem je snadná Zdroj: Shutterstock.com

Opatříme si některý z obnovovačů, které jsou v tubách nebo plastových nádobkách a nanášejí se přes špičku v ústí. Spáry mezi sanitárním zařízením (vanou, umyvadlem, klozetem) a stěnami či podlahou musí být pružné, aby odolávaly chvění a tlakům, kterým jsou tato zařízení vystavena. Nejčastěji se používají silikonové tmely a obnovovače zpravidla nejsou nic jiného než další tenká vrstva silikonu nanesená na ten původní. Aby to fungovalo, musí být stávající tmel soudržný v celé spáře a nejlépe bez plísní, které se projevují černými nánosy. Odstraňovače plísní se prodávají jako rozprašovače, to znamená, že přípravek na hmotu naneseme, necháme určitý čas působit, a pak uvolněné částečky setřeme. Někdy to nejde jako v reklamě, proces musíme opakovat. Pro práci s obnovovačem je zase nutné najít správný grif, má sice nástavec uzpůsobený pro tažení, ale kolik hmoty a jak rovnoměrně budeme vytlačovat, je na nás: ani příliš, ani málo.

2) Spáry jsou na mnoha místech poškozené, hmota netěsní.

Poškozený tmel musí pryč Zdroj: Shutterstock.com

V tomto případě je musíme nahradit novými. Opět si můžeme pomoci chemií, konkrétně odstraňovačem silikonového tmelu, což je roztok, který původní tmel rozruší, abychom jej mohli dostat ze spáry. Nanáší se štětcem jako barva a i tady se musí někdy proces opakovat několikrát. Letitý silikon se chová jako guma, takže jej můžeme ve spáře po obou stranách odříznout řezákem na koberce a vytáhnout i bez chemie. Pracnější pak bude začišťování, ale to v obou případech.

Do spáry vpravíme nový tmel. Při výběru se prakticky nespleteme, všechny takzvané sanitární silikony v kartuších určené pro koupelny obsahují přísady proti tvorbě plísní, dobře přilnou k povrchu, nepropouštějí vodu či odolávají UV záření, stačí si pročítat přebaly. Dnes se čím dál více i v kutilské praxi prosazují sanitární tmely na bázi polymerů.

Pečlivé lepení se vyplatí Zdroj: Shutterstock.com

Jestliže silikony jsou především těsniva a lepení je vedlejší efekt, polymery mají těsnicí i lepicí vlastnosti na stejné úrovni, ne-li víc ve prospěch druhé, a neznalého může zmást, že je na kartuši někdy uvedeno jen lepicí tmel. Právě lepivost jim dodává další vlastnosti, především k podkladům ještě lépe přilnou, relativně rychle tvrdnou, jsou stále pružné a časem nemění vzhled. Ale hlavně by z podstaty měly dlouhodobě odolávat plísním, nepotřebují proti nim přísady. Silikony je mají, ovšem sami víme, že obzvláště v hodně vlhkých prostorách jim dlouho nevydrží.

Na tmelení potřebujeme vytlačovací pistoli.

Nanášíme stejnoměrnou vrstvu Zdroj: Shutterstock.com

Profesionálové umějí tmel z kartuše vytlačovat rovnoměrně, přičemž si vhodně upraví špičku, dokážou rovněž hmotu nanášet jen do spáry, a to po celou dobu ve stejné síle. My však i z vlastní zkušenosti doporučujeme spáru vždy kompletně ohraničit po obou stranách samolepicí páskou. Pro polymery obzvlášť, protože potřísnění se obtížně odstraňuje. S páskou to mnohdy bývá titěrná práce, musíme být navíc pečliví, ale vyplatí se. Když pak nanesený tmel projedeme prstem namáčeným v mýdlové vodě (nebo speciálním nástrojem) a pásky opatrně sloupneme, bude spára přesná a okolí čisté, radost pohledět. Nanejvýš někde něco dorovnáme.

Zdroj: www.novinky.cz, www.idnes.cz