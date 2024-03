Tradiční velikonoční obyčej pletení pomlázky má své kořeny hluboko v historii a stále je zachováván v mnoha českých domácnostech. Nicméně, výběr správných proutků na pomlázku může být někdy náročný. Jak tedy vybrat to správné proutí pro tento tradiční rituál?

Pomlázka je jedním z nejstarších velikonočních zvyků, kterým se lidé v českých zemích řídí dodnes. Pletení pomlázky je spjato s jarem, obnovou přírody a zdravím. Aby byla pomlázka účinná, je třeba vybrat správné proutky, které mají své specifické vlastnosti.

Na video od Šťastných lidí o tom, jak se starat o vrbové proutky, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Vybírejte proutky, které jsou pružné

Prvním krokem při výběru proutků na pomlázku je najít vhodný keř. Ideální jsou vrbové proutky, protože jsou pružné a snadno se s nimi pracuje. Jak ale poznat, zda je daný keř vhodný? Jednoduše to zjistíme tím, že zkusíme prut ohnout kolem prstu do pravého úhlu. Pokud se nezlomí, máme vhodné proutí.

Kromě toho je důležité, aby proutky byly alespoň metr dlouhé, protože při pletení pomlázky se ztratí přibližné 15 cm délky. Platí pravidlo, že čím déle a tenčí, tím lépe, protože tenké proutky jsou flexibilnější a lépe se s nimi pracuje.

Dalším důležitým faktorem je také pevnost proutků. Vhodné proutky by měly být dostatečně pevné, aby vydržely manipulaci při pletení pomlázky, ale zároveň by neměly být příliš tvrdé, aby bylo možné je ohnout do požadovaných tvarů bez jejich lámání.

close info Lesina Oxana / Shutterstock.com zoom_in Vrbové proutky se musí splétat za mokra. Jakmile vyschnou, praskají.

Zapomeňte na smrk nebo jedli

Nevybírejte proutky z jedle nebo smrku, protože jsou příliš křehké a lámavé. Stejně tak se vyhněte proutkům z listnatých stromů jako je například habr, dřevo je obvykle příliš tvrdé a nelze ho dobře ohýbat. Může dojít i k nechtěnému poškození keře, ze kterého proutky sbíráte.

Výběr správných proutků na pomlázku není složitý, pokud víte, na co se zaměřit. Vyberte si vhodné vrbové proutky, které jsou dostatečně dlouhé, tenké a pružné. Testujte jejich pevnost ohnutím kolem prstu a ujistěte se, že jsou dostatečně silné, aby vydržely manipulaci při pletení.

A pak už se můžete těšit na tradiční velikonoční rituál s autentickou pomlázkou, která přinese štěstí a zdraví do vašeho domova.

