Začínají se objevovat první vrásky, mění se mírně výraz ve tváři a také vaše pleť trošku povadá? Nezoufejte a pomozte si make-upem. Po čtyřicítce a rozhodně mnohem déle můžete stále vypadat mladistvě a svěže.

Po čtyřicítce zvolte make-up jemnější a přirozenější

Snažíte se po čtyřicítce popasovat s make-upem? Každá jsme jiná. Používáme různé produkty k péči o pokožku, a také se více či méně malujeme, abychom působily mladě, svěže nebo jednoznačně lépe než po probuzení. Jenže, jak na to? Některé z nás doposud nepoužívaly vrstvy make-upu a ty, které mají již bohaté zkušenosti, zjistily, že se pleť mění, vrásky se začínají pomalu rýsovat a také se objevuje i celá řada zcela přirozených, ne však žádoucích změn v obličeji.

Není duležité jen co si na obličej aplikujete, ale rozhodně hraje velikou roli také jakým způsobem to uděláte. Obé má různé výsledky, a pokud si nejste jistá, jak do problému, podívat se můžete například na tento příspěvek z YouTube kanálu Lifee, kde vás kurzem líčení provede Diana.

Zdroj: Youtube

Pozor na produkty příliš krycí, matné a vysušující

Proč se tyto změny ve tváři dějí, nechme na jindy. Nyní je čas zjistit, jaké produkty používat a také čeho se vyvarovat. I když se sociálními médii šíří různé trendy a způsoby líčení pro ten nejoslnivější možný efekt, je dobré si uvědomit, že přílišné kontrasty, ostré rysy a nepřirozené odstíny, příliš matu a suše působící pokožka zvýrazňují vrásky. Viditelně nepřirozené líčení může být sice skvělou volbou k večerní róbě, protože příležitost a umělé světlo snesou hodně. V denním světle ale takové líčení mladistvě nepůsobí. Je to docela škoda, protože ve čtyřiceti rozhodně nepatříme do starého železa. Na co je dobré pamatovat při líčení v tomto věku?

Při výběru produktů volte takové, které jsou spíš hydratační. Ideálně by měly obsahovat například kyselinu hyaluronovou, glycerin nebo vitamin C. I když se na výrobku píše, že je pro citlivou pokožku, vás může vysušovat. Všem takovým mlékům, make-upům či tekutým pudrům se vyvarujte.

close info fotaro100 / Shutterstock zoom_in Make-up i pudry nemusí být silně krycí. Klidně stačí používat BB krémy.

Make-up by měl mít jen částečné krycí schopnosti a pleť sjednocovat. Nepřirozenost působí nevhodně a uměle. Nemusí jít ani o make-up jako takový, ale někdy docela postačí BB krémy a podobné produkty, které barevně spojují, ale nemají silné krycí schopnosti.

Pokud se rozhodnete v okolí očí používat korektor, nevolte příliš světlé odstíny, ale jen o stupeň světlejší, než je make-up či BB krém. Nanášejte jen jemnější vrstvu a dobře ji rozetřete a zapracujte štětcem, houbičkou nebo prsty, aby nevznikaly ostré přechody. Díky tomu bude pleť působit přirozeně.

Světlejší odstín v okolí očí neprotahujte dolů k lícní kosti do písmene V, což některé způsoby líčení doporučují. Vzniká díky tomu příliš velká světlá plocha, která dělá nezdravý dojem.

Pudr, který se používá pro fixaci, by neměl být příliš vysušující a stačí ho nanést jen velmi jemně štětcem, dlouhými pohyby od nosu směrem k vlasům.

Mladistvé líčení: Pohrajte si s barvami i jejich nanášením

S mladistvostí velmi souvisí také barvy a tvary. Co se týče barev, jde o docílení „šťavnatého“ dojmu. Určitě by to bylo možné popsat i jinak, ale jistě rozumíte. Pleť by měla být hladká, projasněná a na líci spíš než pod ní mírně vybarvená do růžových či broskvových odstínů.

Silná a kontrastní tvářenka umístěná pod lícní kost sice výrazně zužuje obličej, ale vytváří také přísný výraz a propadlé tváře. Stejně jako kontrastování těchto partií tmavším make-upem. Tahy, kterými opticky modelujete tvář, by neměly směrovat od uší dolů k bradě, ale od uší přes tváře až téměř k chřípí nosu.

Oční linky by neměly být černé, ale v barvě obočí či vlasů, stejně jako tužka na obočí. Linkami nerámujte celé oko, ale snažte se vyplnit jen místa mezi řasami, která pak následně rozmažte malým štětečkem.

Co se týče obočí, nesnažte se kreslit oblouky, ale také ani ostře řezaná perfektní obočí. Přirozené obočí vyčesejte a v místech, kde chloupky chybí, doplňte tužkou či fixou na obočí. Krátkými tahy doplňujte ve směru vyčesaných chloupků a jen velmi lehce mezi nimi.

Zdroje: bestselfatlanta.com, byrdie.com