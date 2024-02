Wedding and lifestyle

Blíží se váš velký den, den D, okamžik, kdy se chcete cítit jako princezna – zkrátka: budete se vdávat? Pak pravděpodobně přišlo také velké dilema, jaké šaty na sobě ve chvíli velkého životního zlomu budete mít. Nemusíte za ně dát desetitisíce, stačí si dobře vybrat.

Výběr svatebních šatů bývá pro mnoho budoucích nevěst na jednu stranu radostí, ale pokud nedisponujete bezedným účtem, pak se může snadno proměnit v noční můru. Vysněné šaty si zkrátka dovolit nemůžete, i kdybyste na ně šetřily dalších pět let. Pak je na čase zvolit jinou cestu, praktičtější a úspornější. Nikde není psáno, že v dostupných šatech nemůžete oslnit všechny hosty a hlavně vašeho vyvoleného.

Výběr svatebních šatů není jednoduchý. Pomůže vám youtubové video od ElodyTV – svatební plánování zábavně

Čas je důležitý

Příprava svatby většinou trvá několik měsíců, a tak není nemožné se stejnou dobu věnovat také výběru šatů. Je samozřejmé, že nebudete denně chodit po obchodech a půjčovnách, zvolte pomalejší, ale systematičtější variantu. Nejprve bude třeba si dokonale ujasnit, jaký styl opravdu chcete a jak moc na něm trváte. Pokud si nejste ještě tak docela jistá, vezměte za ruku nejlepší kamarádku a vyražte do půjčovny, která má na výběr co nejvíce stylů. Zkoušejte jak o závod, zatím vůbec o nic nejde a nebojte se, obsluha je tu právě pro tyto příležitosti. Nakonec – možná si vyberete napoprvé.

První obchůzka vám hodně napoví

Při takovém prvním seznamování se s výběrem a možnostmi mezi vší tou záplavou bílých rób se vůbec neomezujte. Vyzkoušejte si styl, o němž se domníváte, že by mohl být ten vysněný, ale také jeho pravý opak. Můžete se velmi podivit, že se budete mnohem lépe cítit v jednoduchých splývavých šatech, než v princeznovských voláncích, o nichž se vám zdá od deseti let. Jakmile budete mít jasno o směru, kterým se vydáte, vezměte si k ruce internet. Možnosti jsou nekonečné, hledejte střihy, návrhy, modely…

Nejste si jistá? Nespěchejte, dejte si na výběr svatebních šatů dost času

Hlavně v klidu...

Dejte si na hledání těch správných šatů opravdu dost času, může se stát, že přijde období, kdy nebudete mít na něco takového ani pomyšlení. V takových dnech můžete starost o svatbu odložit a nic se nestane. Jakmile ale budete mít definitivně rozmyšleno, co od šatů skutečně chcete (a jistě budete mít také uloženy desítky fotografií těch, které se vám líbily), budete mít nakročeno k úspěchu. Projděte si je ještě jednou a vyberte ty, které zvítězily nad všemi. I když ve skutečnosti neseženete přesně takové, můžete se ke svému snu alespoň co nejvíc přiblížit.

Najděte půjčovny a pozvěte kamarádky

Další fáze, která je v této fázi před vámi, je vyhledání půjčoven v takové vzdálenosti, kterou jste ještě ochotny absolvovat v cestě za svým snem. Pozvěte dobré kamarádky, jejichž vkusu věříte a udělejte si “holčičí den”, kdy vyrazíte do světa a vybrané půjčovny projdete. Neobjednávejte hned v té první, nemusíte mít strach, s největší pravděpodobností budou i ty nejlepší k mání i za pár hodin.

Debata u oběda a konečné rozhodnutí

V klidu obejděte více půjčoven, abyste si byly skutečné jisté, že o šatech, které si zamluvíte, nebudete mít vůbec žádné pochybnosti. V každých si pořiďte fotografii a tuto fotogalerii pak můžete s přítelkyněmi probrat třeba u dobrého oběda. Možná ještě změníte názor, možná se stejně přikloníte k první volbě. Ať tak či onak, užijete si příjemný den s kamarádkami, v němž právě vy budete za tu nejdůležitější. A takový pocit si občas zaslouží zažít každá žena.

Vyberete si a ještě ušetříte

S takovým postupem si můžete být jistá, že objevíte šaty, které vám budou slušet a s nimiž budete skutečně spokojená, aniž by vás musely stát několik výplat dopředu. Svatba je sice významná událost, ale i při jejím plánování bychom si měli počínat s rozumem. Hlavně si pamatujte: ženich vás požádal o ruku proto, že vás miluje. A to je to hlavní.

