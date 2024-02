Čisté boty jsou vizitkou každého člověka. Co dělat, když ty vaše jsou plné prachu a špíny? Tímto tipem jim navrátíte čistotu a lesk.

S botami je to jako s lidmi… Některé jsou „bezproblémové“ a stačí je jen otřít hadříkem a jsou zase čisté jako dřív. Jiné potřebují více času a intenzivnější péči. O údržbě obuvi vždycky rozhoduje materiál. Odborníci proto majitele bot nabádají, aby si včas zjistili potřebné informace o materiálu a péči o obuv. V opačném případě hrozí, že nové polobotky, kozačky nebo lodičky se špatnou manipulací zničí. A to by byla škoda.

Klasické „semišky“

Semiš (neboli velur) je druh broušené kůže, která se vyznačuje lehkou „chlupatostí“. Díky tomu semišové boty působí měkce, příjemně a pohodlněji. Pokud je máte ve svém botníku, tak si pořiďte speciální kartáček, který je z jedné strany drátěný a z druhé gumový. Drátěná část vykartáčuje nečistoty a gumová uhladí čistou kůži, aby vypadala dál tak hezky a hebce. Pokud jste na semišové obuvi zaregistrovali flíček, stačí ho ošetřit běžnou školní křídou a pak krouživými pohyby vykartáčovat. Jsou vaše „semišky“ hodně znečištěné, třeba skvrnami od bahna, potravin nebo barvy? Dobře jim udělá mýdlový roztok, který jste si namíchali z marseillského mýdla a vody. Pak už stačí vzít starý zubní kartáček, ponořit ho do roztoku a krouživými pohyby skvrnu vykartáčujte. Pozor: postupujte citlivě, aby obuv nebyla flekatá! Nakonec boty vložte na napínáky (aby zachovaly tvar) a nechte usušit. Doporučujeme semišové boty impregnovat jednou za týden. Jsou totiž měkké a rychle nasají vodu!

Semišové boty jsou velice citlivé na čištění.

Kožené boty

Kůže není sice žádná choulostivka, ale do pračky nepatří. Odborníci zároveň doporučují nepoužívat žádné chemické čistící výdobytky, které mohou být agresivní a kůži poškodit. Nejlepší je použít k čištění slabý mýdlový roztok. Čistou obuv nechte vysušit a před nošením naimpregnujte. Materiál bude více voděodolný a zároveň ochrání kůži před špínou a vlhkostí.

Boty z hladké usně

Kdo má rád kožené věci, tak neváhá! Hladká useň patří mezi odolné materiály, které stačí jen vykartáčovat, (případně umýt), vysušit a nakrémovat. Suchá useň si oproti tomu nárokuje vaši větší pozornost: Pokud obuv promáčíte, okamžitě ji umyjte, nakrémujte a vyleštěte. Suchou useň ošetřujte krémem. Vyvarujte se leštících přípravků, které by mohly obuv poškodit!

Lakovaná obuv je citlivá na vodu a nižší teploty počasí.

Lakovaná kůže

Je elegantní a vždycky působí slavnostně. Péče o ni je nejlepší jen suchým nebo vlhkým hadříkem. Snažte se, aby se vaše boty nedostaly do styku s vodou, která by je mohla nenávratně poškodit. V obchodě s obuví si pořiďte speciální přípravek na ochranu obuvi před mrazem. Neošetřený lakovaný povrch má totiž tendenci v nízkých teplotách praskat.

