Jak vyčistit špínu na dně bazénu bez vysavače: Stačí se v něm proběhnout

Máte dostatečně výkonné čerpadlo puštěné každý den na alespň 4 hodiny, a přesto vás někdy trápí kal na dně? Špatně se vám používá ruční vysavač nečistot nebo se vám dokonce rozbil? Naučte se jednoduchý trik na dny, kdy nic nefunguje, tak jak má. Vodu v bazénu zbavíte kalu na dně i bez vysavače.

Čištění a údržba bazénů není jen tak

Péče o bazén spočívá především v udržování optimální čistoty. Je to trochu alchymie, testování pH a přidávání toho či onoho, aby byly podmínky v bazénu nevhodné pro růst řas. V tomto směru samozřejmě hraje velkou roli také filtrace a zbavování bazénové vody listů, květů či dalších nečistot, které jsou v zahradě běžné. Zastřešení rozhodně významně pomáhá, ale i přesto je nutné spoléhat především na kvalitní a výkonný filtr.

Koupání v bazénu je radost, ale voda musí být čistá. Zdroj: Sergey Novikov / Shutterstock.com

S vysávání dna bazénu nespěchejte

A kde je filtr, tam je také vysavač. Dlouhá hadice s tyčí a plochou hubicí s kartáčky je na opačné straně zakončena částí, která by měla ideálně dosednout na ústí do filtrace. Než tento primitivní vysavač připojíte, ujistěte se, že hadice je po celé délce plná vody a neobsahuje vzduchové bubliny. Jen plná hadice dobře potáhne, ale ani od správně připojené hadice nemůžete očekávat nějaký obrovský tah. Proto je nutné pracovat velmi pomalu a opatrně. Vodu a dno nevířit a případný kal či řasy jemně stírat kartáčky hubice a nechat ji pomalu nečistoty odsát. Je to práce iritující právě tím, jak neskutečně pomalu je nutné vysavačem nečistoty stírat.

Nezapomeňte, že kvalita vody a čištění vody filtrem jsou přímo závislé také na pravidelné údržbě. Filtraci a případný písek je nutné čistit a vymývat, což se dělá většinou před sezónou. Naučte se také správně obsluhovat čerpadlo, které lze nastavit na různé typy průplachů a přesměrování vody.

Neméně významné je i správné nasměrování trysky, která vrací vodu zpět do bazénu. Jednoduše řečeno filtrační systém ve vašem bazénu má často mnoho možností a nastavení, které je nutné optimalizovat pro provoz. Pokud nelze vysavačem odstranit kal ze dna, pak je někde problém, který se hodí konzultovat.

Hluboká síťka plochá z jedné strany je ideální na sbírání nečistot i ze dna. Zdroj: Profimedia

Trik jak vyčistit dno bazénu bez vysavače

V případě, že se vám však podařilo zbavit bazén nečistot a ty teď leží na dně bez možnosti kvalitně je odsát, můžete použít také tento primitivní trik. Pokud jste použili k posbírání bazénovou chemii, jako je vločkovač, ujistěte se, že je již možné koupat se ve vodě. Zjistíte to podle doporučení na obalu výrobku.

V bazénu vytvořte vír běháním dokolečka. Samozřejmě u kulatých bazénů to jede o poznání lépe, ale i v obdélníkovém bazénu několik běhajících dětí či dospělých vytvoří vír tak silný, že stáhne veškeré nečistoty na střed bazénu. Pak vylezte ven, nechejte vodu uklidnit a sítem na jeden či dva pokusy vyberte usazeninu ve středu bazénu. K tomu je nutné sítko široké a hluboké, nikoli plytké, kterým sbíráte nečistoty jen z hladiny.