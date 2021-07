Jak rýží vyčistit stříbrné šperky a další její využití jinde než v kuchyni

Rýže je velmi oblíbené jídlo jak u nás, tak v dalších zemích světa. Dnes jsme si nachystali deset tipů, jak rýži využít i jinak než k jídlu.

Rýže je nejdůležitější obilovinou na světě. Jedna čtvrtina lidí na planetě ji má jako hlavní příjem potravy. Buddhističtí mniši z rýže vytvářejí překrásné mandaly, v jiných zemích se hází pro štěstí novomanželům.

A my jí můžeme použít i takto:

1. Čisté úzké vázy a lahve – zásadně si nekupuji úzké vázy právě z důvodu, že nevím jak je čistit. Špína na dně by mě doháněla k šílenství a váza by letěla! V lepším případě do koše. Pokud prý ale nasypete do vázy hrst rýže, přidáte trochu vody a mýdla, tak vám nečistoty zrnka rýže seškrábnou. Zkusím to… A běda jestli to nebude fungovat!

2. První pomoc pro utopený telefon – s tím mám osobní zkušenost. Byly jsme s kamarádkami na Borneu v pralese a začal neuvěřitelný slejvák. Odnesl to kamarádčin telefon. Po návratu do civilizace si šla koupit trochu rýže, aby jí naházela do pytlíku s rozebraným telefonem. Z obchodu přišla s dvoukilovým balením, že menší neměli! Ale pomohlo to!

Rýže zbavuje vlhkosti. Pomůže tedy i v případě, kdy si utopíte telefon Zdroj: Nopphinan / Shutterstock

3. Čisté stříbro – když si dáte lněný pytlík s rýží do šperkovnice, stříbro vám nezčerná, protože ve šperkovnici bude díky rýži sucho. Tento způsob se dá využít i pro nikl.

4. Obklady – určitě znáte polštářky naplněné pecičkami, které se používají při bolesti zad. Můžete si podobnou vychytávku udělat z rýže a ponožky. Naplňte ponožku rýží, zauzlujte a vložte buď do mikrovlnky na jednu minutu nebo na půl hoďky do mrazáku.

5. Rezavé nářadí – stejný princip jako u stříbra. Nasypte do zásuvky k nářadí rýži a bude (to) v suchu.

6. Čistý mlýnek – melete si doma zrna kávy? Špinavý mlýnek může dost výrazně změnit chuť připravovaného oblíbeného moku. Dejte do mlýnku rýži, pořádně jí pomelte a opět si připravte dokonalé lahodné kafe!

7. Stojan na nože – pokud máte problém v domácnosti s vlhkostí, asi vám reznou i nože. Kupte si dózu podle vkusu, nasypte do ní rýži a zabodejte nože. Rýže opět pohltí přebytečnou vlhkost a je po rzi.

8. Osvěžovač vzduchu – do pěkné misky dejte rýži a pokapejte jí cca 15 kapkami esenciálního oleje, který máte rádi. Po vyčichnutí stačí pouze směs promíchat.

9. Zvuková pomůcka pro děti – vytvořte dětem chrastítka. Plnit můžete kelímky od jogurtů nebo malé PET lahve. Nemusíte dávat jen rýží, ale i fazole nebo různé druhy čočky, jen ať je to i pěkně barevné!

10. Hnojivo – rýžová voda se dá využít jako hnojivo pro rostliny. Stačí namočit hrnek syrové rýže do vody na 30 minut a tradá zalívat.