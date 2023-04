Kočka se dokáže naučit neuvěřitelné věci. Jak ji vycvičit? Podívejte se!

Pokud patříte mezi milovníky koček, pak mějte na paměti, že to nejsou jen tak lecjaká zvířata, ale chytré šelmy, které můžete naučit neuvěřitelné věci. Stačí mít trpělivost a znát pár triků, které vám poradíme. Díky nim bude z vaší kočky hvězda!

Baví vás cvičit psy a myslíte si, že kočky se naučit nové kousky neumí? Pak se mýlíte! Kočky jsou stejně tak šikovné jako psi, někdy i šikovnější, jen se musí vědět jak na ně. Nejdůležitější je, abyste kočičí výcvik brali jako zábavu a ne jako povinnost. To každá kočka vycítí a podle toho se pak i chová.

Ne nadarmo se říká, že kočky mají svoji hlavu. Ve videu se můžete podívat na několik triků, jak naučit kočku neuvěřitelné věci. Podívejte se na video:

Mějte na paměti, že kočce nejde o nějakou pochvalu nebo o to, aby udělala radost páníčkovi, ale chce bavit sama sebe. Chce si hrát a chce si v podstatě vycvičit ona vás. Musí to vypadat, že ona chce, abyste jí dávali povely, jinak poslouchat nebude.

Pokud budete chtít kočku trestat, pak se se zlou potážete. Kočka se urazí a začne vás klidně na několik dní ignorovat. Volte tedy motivaci za pomoci jejích oblíbených pamlsků či hraček. Trénink musí být krátký a kočka si musí dopřát časté přestávky. Nikdy ji neučte několik povelů najednou a na nový přejděte až tehdy, kdy ten předchozí zvládá dokonale.

Kočky musíte trénovat stylem hry

Kočky mají někdy velmi zvláštní nápady. Zdroj: Profimedia

Kočku trénujte stylem hry. Když splní váš úkol, odměňte ji oblíbenou hračkou a chvíli si s ní pohrajte. Kočka bude nadšená a bude vás lépe poslouchat. Také měňte místa plnění povelů různě po bytě, aby si kočka nespojila konkrétní povel s konkrétním místem.

Hlavně však buďte trpěliví, klidní a rozvážní, což platí i pro výcvik psa, takže to mnozí znáte. Nezvyšujte hlas, nekřičte a snažte se vždy zachovat chladnou hlavu. Možná vám to nepůjde hned, tak to nevzdávejte, kočky jsou paličaté a vy se prostě jen musíte víc snažit.

Udělejte ze cvičení kočky každodenní rituál

Psi a kočky mají mnoho společného Zdroj: Profimedia

Ideálně cvičte kočku denně, aby si na to zvykla a považovala to za každodenní činnost. Ta sice nepotřebuje takový režim jako pes, ale některé denní činnosti jako krmení či právě hraní a výcvik by se měly opakovat v tu samou hodinu.

Když se zadaří, kočku můžete klidně naučit takové povely jako dej pac, sedni, lehni či přines. Říká se, že díky pozitivní motivaci vycvičíte každé zvíře. Základem je tedy trpělivost, klid a dostatek pamlsků.

