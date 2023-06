Jak vydělat víc peněz podle znamení: Co byste měli dělat právě vy?

V posledních měsících, kdy se vše zdražuje a peníze mají pro mnoho lidí úplně jinou hodnotu, se možná také trápíte, že jich nemáte nazbyt a rádi byste si jich vydělali víc. Náš horoskop vám poradí, jak by si mohlo přilepšit právě vaše znamení.

Potřebujete více peněz, ale nevíte, jak je vydělat? Následující horoskop vám prozradí, jak by se mohlo podařit právě vašemu znamení získat nějakou tu korunu navíc.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou velmi šikovní na manuální činnosti, měli by zvážit, jestli si tím nepřivydělat nějakou tu korunu navíc. Umí vám posekat trávník, ořezat stromy, vyčistit bazén, jsou to takoví univerzální pracanti. Můžete si v případě tohoto znamení být navíc jisti, že to nebude odfláknuté.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velmi silní, proto by se měli zaměřit na silové disciplíny, pokud si chtějí přivydělat nějakou tu korunu. Byli by z nich dobří stěhováci, dřevorubci či jiní dělníci, kteří se živí hrubou silou. Té má Lev na rozdávání, a navíc díky ní zkrotí i své emoce a agresi. Těžká práce je pro toto znamení to pravé.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci mají v životě štěstí, pokud tedy potřebují víc peněz, měli by vsadit na los nebo jinou loterii, kde budou hádat čísla a mohou díky tomu vyhrát. Mělo by se zadařit a Střelci by tak mohli být nějaký čas finančně v pohodě a ještě by jim mohlo něco zbýt na horší časy.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou velmi dobří kuchaři, měli by tedy začít zvažovat, zda jsou ve svém současném zaměstnání opravdu šťastní a spokojení. V kuchyni by totiž byli skvělí. Jsou velmi kreativní a jejich jídla jsou pastvou i pro oči. Mohli by se tak stát šéfkuchaři v nóbl podniku a za velmi slušné peníze.

Panna

23. 8. až 22. 9.

O Pannách se obecně ví, že jsou pořádkumilovné a nesnášejí nepořádek. Pokud si tedy chtějí přivydělat, měly by se zajímat právě o úklid. V dnešní době není problém najít jako brigádu úklid kanceláří, domácností či třeba mytí oken, žehlení prádla nebo třeba údržba zahrady.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi milují děti a děti milují je. Mají s nimi trpělivost a hra s nimi je baví a naplňuje. Pro přivýdělek by mohli tedy zvážit profesi chůvy či opatrovatelky. Kozorozi jsou navíc velmi spolehliví a pečliví, tudíž je nic nerozhází. Práce s dětmi jim dodává energii a také se díky ní vrací do dětských let.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci to umí velmi dobře s čísly a vždy je bavilo ležet celé dny v tabulkách a vzorcích. Také je velmi zajímají finance. Mohli by si tedy přivydělat jako fakturanti, finanční poradci nebo třeba někdo, kdo vám vypočítá, jak si přilepšit. Nebojte se využít služeb Blížence po této stránce, budete překvapeni.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy vždy krásně zpívaly, proto, kdyby na této své dovednosti zapracovaly, mohly by si přivydělat nějakou tu korunu díky veřejným vystoupením. Vzhledem k tomu, že jim to opravdu jde, nebyly by to jistě malé peníze, ale slušný příspěvek do rodinného rozpočtu, který by se hodil.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři by si mohli vydělat více jako moderátoři, nezavřou totiž pusu a ke každé situaci mají co říct. Tato profese by pro ně byla spíše zábavou než prací. Ale velmi dobře placenou zábavou. Měli by tedy zauvažovat, zda jich pro současné povolání za pár šupů není škoda a případně udělat razantní změnu.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou velcí talenti na jazyky, umí jich dokonce několik. Měli by si tedy dát inzerát s nabídkou doučování cizích jazyků. Jsou trpěliví, šikovní a flexibilní, což se jim bude hodit. Máte-li tedy chuť, naučit se nový jazyk, sáhněte po Rakovi. Jeho styl výuky vám bude jistě vyhovovat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři milují adrenalin, mohli by si tedy přivydělávat jako adrenalinoví instruktoři. Ne každý tuto profesi může vykonávat, ale Štír má pro strach uděláno a netrpí žádnými strachy či přehnaným pudem sebezáchovy. Skočí padákem, projede se ve formuli nebo se třeba bude potápět se žraloky. Vše, co si usmyslíte, Štír zrealizuje.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby milují přírodu a tráví v ní veškerý svůj volný čas. Tito lidé by za to klidně mohli tedy dostávat i nějakou tu korunu, když budou vědět, jak na to. Co třeba sběr lesních plodů nebo hub? Víte, kolik dávají restaurace za kilo lišek či hřibů? To se budete divit! Zkuste se domluvit na spolupráci s pravidelnými odběrateli.