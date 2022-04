Dokonalý trik, jak vyfouknout vejce: Základ na kraslice rychle a bez námahy

Ať už potřebujete vyfouknuté vajíčko jako dekoraci nebo pro děti či vnoučátka do školy, jedno je jasné. Dokonale vyfouknout vejce tak, aby zůstala neporušená skořápka, umí jen málokdo. S námi se vám to podaří.

Ještě než se pustíte do práce, rozhodně se obrňte velkou trpělivostí a klidem. S vajíčky, a zejména křehkými skořápkami, je to více než zapotřebí. Co však nebudete díky našemu triku muset dělat, je samotné vyfukování. Ulevilo se vám? Právem.

Injekční stříkačka

Místo vašich plic bude totiž pracovat injekční stříkačka s jehlou, kterou si musíte pořídit. Snadno ji koupíte v lékárně nebo v obchodě se zdravotnickým materiálem. Postačí injekční stříkačka o objemu 40 ml. Dále si připravte špendlík a misku na vyfouknutý bílek se žloutkem.

Jehla by měla být hodně tenká. Zdroj: Profimedia

Proces vyfouknutí

Začněte tak, že špendlíkem uděláte na opačných stranách vajíčka miniaturní dírky. Měly by být tak velké jako jehla injekční stříkačky, která dírkou musí projít. Nejprve natáhněte do stříkačky vzduch, jehlu opatrně vsuňte do vajíčka a vyfoukněte do něj vzduch. Tím vytvoříte podtlak, který vytlačí vnitřek vajíčka ven. Postup opakujte tak dlouho, dokud celý bílek i žloutek nevyfouknete ven. V ruce vám zbyde jen prázdná neporušená skořápka.

Je hotovo

Na závěr naberte do stříkačky trochu vody, vstříkněte ji do skořápky a zatřepte jí. Následně opět naberte do stříkačky vzduch a zbytek vnitřku smíchaný s vodou opět vyfoukněte ven. Vajíčko je vyfouknuté, skořápka uvnitř čistá a můžete vyfukovat další vejce, podle toho, kolik jich právě potřebujete.

Zdroje: www.marthastewart.com, prozeny.blesk.cz