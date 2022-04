Jak nejsnáze vyfouknout vejce: Trik se špejlí je nejúčinnější a nejjednodušší

Rozhodli jste se, že letos budete zdobit vyfouklá vejce? Už jste se na to psychicky připravili? Děláme si legraci, s jednoduchým fíglem se špejlí to nebude žádné drama, nebojte!

Za několik málo dnů tu máme Velikonoce, se kterými je spojeno mnoho krásných zvyklostí. Mezi nejznámější patří zdobení kraslic, u kterého si člověk buď odpočine, anebo vyvzteká. Ona i samotná příprava vajec na dekorování je občas o nervy, protože vyfukování vajec patří mezi složitější disciplíny. Co byste řekli tomu, kdyby se vejce vyfukovala jedna báseň a vztekání byste si mohli nechat až na pozdější malování?

Obsah vejce musí pryč! Zdroj: Maren Winter / Shutterstock.com

Co k jednoduchému „výfuku" potřebujete

Asi nebudete moc překvapení výběrem nástrojů.

vejce

jehla

miska

špejle

Před akcí

Jestliže máte vajíčka z obchodu, bude na nich červené razítko, které tam být samozřejmě musí. Vy ho můžete doma odstranit pomocí tekutého písku a houbičky. Pak vejce pečlivě odmastěte v jarové vodě a osušte. Na stůl si nachystejte všechno, co budete potřebovat, protože když to nebudete mít po ruce, zbytečně si okolo sebe naděláte nepořádek a budete mít práci navíc.

Dírka do vejce

Pokud vlastníte jehlový kulatý pilník, sáhněte raději po něm, než po jehle – bude se vám pracovat lépe. Ale předpokládáme, že plno lidí ani neví, jak takový pilník vypadá, natož aby ho měli doma. Vezměte si tedy jehlu nebo pilník do ruky, do druhé ruky vajíčko a na vrcholu vejce udělejte malý otvor. Nejlepší způsob je lehké poťukání jehly na skořápku. Jakmile je dírka hotová, musí se trochu zvětšit. Čím menší dírka, tím složitější vyfukování, ale to si jistě pamatujete ještě z fyziky. Raději si vytvořte o fous větší otvor, ať u toho vyfukování nevypustíte duši. Odpovídající velikosti docílíte jemným otáčením špičky jehly nebo pilníku. Tento postup opakujte i na druhé straně vajíčka.

Špejle

Ona se může třeba použít i špízová jehla, pokud jste si připravili malinkaté dírky. K čemu nám to vlastně bude? Takovou jednoduchou vychytávkou půjde vyfukování skoro samo. Jakmile máte ve vajíčku dírky z obou stran, zasuňte do jedné z nich špejli a trochu s ní ve vejci zamíchejte obsah. Tím se totiž naruší kompaktní bílek a do následného výdechu nemusíte dát takovou sílu.

Následné zdobení je jen a jen na vás. Zdroj: Igor Podgorny / Shutterstock.com

Fuk neboli výfuk

Nepředpokládáme, že by někdo obsah vajec lil do dřezu, takže každé vajíčko před vyfouknutím zkontrolujte čichem, abyste si nepřidali do misky pukavce. Jde se na věc! Dejte si jednu dírku vajíčka k puse (tu menší na pohled), nadechněte se a táhle vyfoukněte. Nebuďte moc hrrr! Pěkně v poklidu, několikrát za sebou.

Závěrečná očista

Vajíčka omyjte ve vodě a nechte vodu natéct i dovnitř. Vejce s vodou opatrně protřepejte a vodu posléze opět vyfoukněte. Pak už jen vejce položte na utěrku, aby pořádně proschla a můžete zdobit.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.jaktak.cz