Každý má chuť někdy vypadat, jako by se na něj peníze jen lepily. Ne každý je však milionář s jachtou a nemovitostmi na Havaji. Vše spočívá v oblečení. Nemusíte ani vlastnit značkové věci, abyste vypadali draze.

Šaty dělají člověka je heslo, které zkrátka a dobře platí. Moderní společnost je hodně zaujatá oblečením, a ať už chcete nebo ne, okolí si o vás udělá obrázek právě na základě toho, co je na očích jako první - vzhled. Nejen obličeje, ale i oblečení. Módní expertka prozradila, jak můžete vypadat jako milionář s jachtou i bez značek.

Značka není všechno

Lidé mají v posledních pár letech ve zvyku posuzovat své statusy na základě jména na jejich oblečení, či nějakém doplňku. Jenže, buďme upřímní, stojí to fůru peněz a ne vždy je daný kus látky oku lahodící. Gucci tričko z vás však ještě nedělá pána vesmíru. U oblečení je základ, abyste jej uměli kombinovat. Růžové Prada tílko a oranžová Chanel sukně zkrátka nepůsobí lichotivě ani stylově. Jako první je nutné alespoň trochu znát teorii barev. Existuje i spousta koláčových grafů, které se věnují tomu, k jaké barvě se co hodí. Pokud ale tápete v barvách, vůbec nevadí. Černá a bílá se stanou vašimi nejlepšími kamarády, protože se k nim hodí úplně jakákoliv barva. Pokud chcete vypadat draze bez námahy, jděte do celočerného oblečení a minimalistických zlatých doplňků.

close info Profimedia zoom_in Teorie barev vám pomůže rozlišit, jaké barvy se k sobě hodí.

Typ postavy

Dalším krokem je zjistit váš typ postavy. Ty se nazývají jablko, hruška nebo trojúhelník, přesýpačky, obrácený trojúhelník a obdélník. Podle vašeho typu postavy vám bude každé oblečení padnout jinak. Je to sice škatulkování a každý má právo nosit si, co chce, ale pokud chcete vypadat jako osoba obklopena přepychem, je důležité znát svůj typ postavy a tím se řídit při vybírání oblečení. Zde je příklad. Osoba, jejíž postava odpovídá hrušce, má menší horní část těla (ramena, prsa), úzký pas a větší boky. Proto jí bude slušet oblečení, které zvýrazní její útlý pas a dá prostor jejím křivkám v oblasti boků.

close info Profimedia zoom_in Jakmile znáte svůj typ těla, bude pro vás lehčí rozlišit, které oblečení bude komplimentovat vaši postavu.

Doplňky

Náramky, náhrdelníky, prsteny, pásky, tašky, nebo korzety. To všechno jsou věci, které dají finální podobu celému outfitu. Proto je nesmírně důležité, abyste je vybírali pečlivě. Platí základní pravidlo: Zlatá vyzařuje drahý vzhled. Zároveň ale zlata nesmí být moc. Například, budete-li mít výrazný zlatý náhrdelník, podle něj vyberte menší doplňky, které mají nějaký zlatý prvek, třeba menší tašku, která má zlatou přezku, pásek se zlatou sponou, nebo perlové zlaté náušnice. Ke zlaté barvě se nejvíce hodí černé oblečení, protože na něm barva nádherně vynikne.

