Máte problém obléknout se tak, aby to vaší postavě neškodilo? I trendy oblečení můžete nosit a vypadat hubenější. Nechte módu, aby vám lichotila. Jde to!

Trendy za každou cenu nebo móda, která vám pomůže vypadat hubenější?

Je dobré uvědomit si, k čemu móda je. Nejde jen o styl a osobnost. Generačně se jistě názory na oblékání značně liší a nejde ani o potrhané džíny nebo příliš krátká trička. Móda se vždy řídila nějakými trendy, uváděla na trh nové materiály, barevné kombinace, vzory i představy o ideálním zevnějšku. Nicméně dříve se mělo za to, že móda je především k tomu, aby naši vizáž vylepšila. Dnes je tento pohled poněkud zastaralý a jen velmi málo využívaný.

I velmi velké ženy chtějí mít stejné oblečení jako miniaturní modelky, což rozhodně mít mohou a je to čistě každého osobní volba, nicméně velmi často si stejným střihem, materiálem či zvýrazněním a odhalením některých partií vyloženě vizuálně škodí.

Naše těla jsou sice skvělá a měla by být patřičně milovaná, ale to nic nemění na tom, že můžeme oblečení využít k tomu, abychom vypadali dobře či dokonce lépe, ať už je naše konfekční velikost jakákoli. Malé i velké, štíhlé i korpulentní ženy, ale i muži, by rozhodně měli znát svoji správnou velikost a nosit ji. To je velmi důležité. Přiznejte si velikost, málokdo ji má stejnou posledních dvacet let.

V módě je dnes vše povolené, včetně ponožek do sandálů, jen se musí umět nosit. Díky některým celebritám je právě v kurzu velmi velké pozadí a obecně větší křivky. I když stále inklinujeme k ideálu přesýpacích hodin, tvar hrušky čili větší zadeček je momentálně in!

close info Shutterstock zoom_in Doplňky nejsou v zimě jen nutností. Šály a šátky mohou figuře pomoci ke štíhlejšímu vzhledu stejně jako delší kabát nebo bunda.

Hubenější trup díky horizontálním a vertikálním liniím

Při pohledu na figuru do zrcadla se ujistěte, že mát pod kontrolou horizontální i vertikální členění. I když jsou stejnobarevné komplety velmi populární, hubeněji budete působit, pokud bude mezi horní a dolní polovinou těla kontrast a tělo rozdělíte v tom nejútlejším místě čili v pase. Tomu nahrávají dnes moderní kalhoty a sukně s normálním až vysokým pasem. Ale také ležérně zastrčená košile či tričko. To sice odhalí vaše bříško a zadek, ale pokud máte správnou velikost kalhot, rozhodně to není problém.

Nosíte-li šaty, rozhodně zkuste zvýraznit pas, ideálně by měla být velikost taková, aby vyniklo i řasení, které také přispívá k hubenějšímu vzhledu. Materiál natažený k prasknutí působi zle i velmi útlé figuře.

Navíc v zimě jednoduše schováte boky či široký pas díky vertikální linii. Zeštíhlujícímu vzhledu také nahrává takzvaný třetí kus. Tedy bunda, kabát, svetr nebo kimono. Ten postavě dodá naopak vertikální osu, která tělo natáhne. Na podzim a v zimě to mohou být i cípy dlouhého šátku nebo šály.

Trupu významně pomáhají také ramenní vycpávky, které někdy bývají i součástí halenky či trička. Pokud se v nich necítíte dobře, zvolte třeba jen menší velikost. Koupit se dají i v galanterii.

Natáhněte nohy, budou hubenější

Kontrast je sice pěkný i v případě bot a kalhot, nicméně pokud chcete nohy vizuálně prodloužit, obujte se nejen do bot s jakýmkoli podpatkem, ale také ve stejné barvě jako jsou nohy, respektive kalhoty, legíny či punčochy.

Stejně tak vertikálně natáhne výstřih do „V“. Může jít i o rozhalenku, nemusíte kvůli tomu kupovat nové kusy oblečení, ale jen použít, co máte. Třeba delší náhrdelník.

Nebojte se použití větších šperků. Těmi můžete vypíchnout své přednosti či rozhodně upoutat pozornost někam jinak. Nemusí jít o zlato a cingrlátka, šperky jsou i textilní, skleněné či keramické nebo z přírodních kamenů. Najděte si styl, který o vás něco řekne.

V neposlední řadě je třeba dodat, že velké mínus může vaší vizáži připsat špatné prádlo. Ujistěte se, že vám nedělá nové faldy. I velké tělo může být hezky oblé a pevné. Štíhlé si špatným prádlem ublíží úplně stejně.

Zdroje: express.co.uk, prozeny.blesk.cz