Kvalita životního prostředí a tím pádem i ovzduší nejen ve venkovních prostorách, ale i v našich domovech, je velmi důležitá pro zdraví každého z nás. Můžeme si proto vyrobit jednoduchou a levnou čističku vzduchu. Materiál na ni seženeme snadno.

Domácí výroba čističky vzduchu není složitá a navíc bude výhodná také finančně. Několik snadných kroků povede k výsledku, který zajistí čistší vzduch v domácnosti a vytvoří tak prostředí, vhodné i pro jeho citlivější obyvatele.

Podívejte se na youtube na snadný postup výroby čističky vzduchu od City Prepping:

Zdroj: Youtube

Jen pár věcí...

Co budeme k výrobě takové čističky vzduchu potřebovat? Vlastně jen jednoduchý základní ventilátor s co nejrovnější přední stranou, karton a HEPA filtr, případně běžný filtr do klimatizace. Pak už bude stačit jen lepicí páska, nůžky a materiál k upevnění filtru podle možností a potřeb.

Základem je ventilátor

Základem domácí čističky vzduchu bude právě ventilátor, který většina z nás má doma. Ten bude zajišťovat cirkulaci vzduchu v místnosti, zatímco filtr se postará o samotné čištění vzduchu od mikročástic, jež se mohou dostat do dýchacího ústrojí, a dokonce se usazovat v plicích, což rozhodně nechceme.

Ventilátor na jedné straně nasává vzduch z okolí a pod tlakem jej vypouští zpět. Jestliže v této fázi projde navíc HEPA filtrem, uděláme velmi dobrou věc pro svoje zdraví.

close info FOTOGRIN / Shutterstock.com zoom_in Základem domácí čističky vzduchu bude právě ventilátor, který většina z nás má doma.

Nejdříve karton, potom filtr

Výroba domácí čističky vzduchu začne s pomocí kartonu, který vyřízneme do tvaru rámečku plochy přední strany ventilátoru. Do něj pak pomocí lepicí pásky připevněte filtr a vše upevněte k ventilátoru tak, aby po stranách unikalo co nejméně vzduchu, s nímž by zpět do místnosti mohl proudit také prach, pyl, případně další drobné nečistoty.

Udržujte čističku v pořádku

Jakmile nyní ventilátor zapnete, můžete si být jisti, že s každým otočením jeho lopatek uděláte něco dobrého pro svoje životní prostředí, a tedy i pro zdraví. Aby taková čistička dobře fungovala po co nejdelší dobu, bude také potřebovat alespoň základní údržbu.

Ta bude spočívat ve výměně HEPA filtru, kterou bychom měli podle míry znečištění ovzduší v místnosti měnit po třech až šesti měsících. Při jeho výměně zároveň vždy pečlivě vyčistěte mřížku ventilátoru, protože se na ni budou usazovat nečistoty ve větší míře, než je běžné u klasicky užívaného přístroje.

Úspora a ohleduplnost

Rozhodli jste se pro vlastnoruční výrobu čističky vzduchu? Pak si můžete být jisti, že jednak ušetříte poměrně značnou finanční částku oproti tomu, kdy byste se rozhodli koupit si běžnou čističku. Údržba domácího přístroje bude poměrně jednoduchá a bude stačit provést ji jen jednou za několik měsíců.

A navíc - upcyklací klasického ventilátoru za pomoci zdánlivě nevyužitelných materiálů, které máme v domácnosti, také přispějete k ochraně životního prostředí. K lepšímu ovzduší v bytě tak můžeme přidat i dobrý pocit ze zodpovědného zacházení s odpadem. Takové rozhodnutí proto za to jistě stojí.

Zdroje: smartairfilters.com, www.filtrete.com, www.thisoldhouse.com