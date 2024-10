V dobách, kdy se ve většině domácností topilo v klasických kamnech na uhlí, byla běžnou součástí vybavení také kovová lopatka, kterou bylo možné využít jak k přikládání, tak i na smetí. Dnes jde už spíše jen o výjimku, ale je zřejmé, že ta kovová bude vždy pevnější než plastová. Vyrobte si ji.

Je třeba připustit, že výroba kovové lopatky na smetí vyžaduje jisté zkušenosti, vybavení a také šikovnost. Většina mužů má ale vše jmenované k dispozici a navíc v dílně dostatek materiálu a také nástrojů, s jejichž pomocí vše půjde celkem snadno.

Hotovou lopatku pak bude možné využít jak přímo v domácnosti při úklidu, tak i na zahradě nebo právě v dílně. Díky odolnému materiálu bude dobře sloužit po mnohá další léta, zvláště tehdy, přizpůsobíte-li si její velikost a tvar právě svým vlastním potřebám.

S výrobou lopatky vám může pomoci také video na youtube od Coalcracker Bushcraft:

Zdroj: Youtube

Stačí plech a pár nástrojů

Nejprve bude potřeba prohlédnout si dílnu a najít kus hliníkového nebo pozinkovaného plechu, jehož síla by se měla ideálně blížit k jednomu milimetru. Potřebovat budete také nůžky na plech, pravítko, tužku, svěrák, kladivo, pilník, vrtačku a tyč, která poslouží jako rukojeť. To je všechno, pokud máte toto vše pohromadě, můžete se pustit do práce.

Postupujte raději pečlivě

Ze všeho nejdříve si vytvořte “projekt”, tedy plánek budoucí lopatky. Navrhněte si ji na papíře ve skutečné velikosti, abyste si byli jisti, že je to ten pravý rozměr a tvar. Pak už budete pracovat přímo s plechem, na který si vyznačíte obdélník ve velikosti největších rozměrů lopatky.

Ten opatrně vystříhněte ostrými nůžkami na plech. V tuto chvíli je vhodné použít ochranné rukavice a brýle, abyste se nezranili o ostré hrany, případně vinou odlétnuvšího kousku plechu.

Tvarujte a opracovávejte

Jakmile budete mít odstřižený základní obdélník, vytvarujte jej nůžkami podle svých představ - rohy by neměly mít ostrý pravý úhel, mnohem bezpečnější budou zaoblené. Na řadu nyní přijde pilník, kterým upravíte hrany budoucí lopatky tak, aby nebyly ostré a neporanily její uživatele.

Důležité bude také opracování hlavní hrany – tedy té, která bude přiléhat k podlaze. Tu zbruste tak, abyste z horní strany vytvořili postupný nástup, tedy ji zbruste směrem dolů pod úhlem kolem 15 stupňů. Můžete ji také později jemně ohnout tak, aby lépe dolehla na povrch.

close info Profimedia zoom_in Plastové lopatky jsou vhodné na jemnější materiály. Kovové vydrží mnohem více...

Zvedněte hrany, aby smetí nepadalo

Lopatka musí mít také boční ohraničení, které snadno vytvoříte při upnutí plechu do svěráku. Opatrným poklepáváním kladivem podle naznačené linie pak boky lopatky v šíři kolem dvou centimetrů ohnete v úhlu mezi pětačtyřiceti a devadesáti stupni. Samozřejmě na obou stranách. Stejně zvedněte také zadní část lopatky v šíři několika centimetrů, abyste na ni mohli následně připevnit rukojeť.

Nakonec přivrtejte rukojeť

Když už bude tvar lopatky odpovídat vašim potřebám a představám, vyvrtejte do středu zadní zvednuté strany lopatky dva otvory umístěné v přesné středové linii. Ty poslouží pro šrouby, kterými nakonec připevníte rukojeť lopatky. V tuto chvíli budete mít hotovo a můžete vlastní výrobek vyzkoušet tam, kde se to právě hodí.

S ohýbačkou plechu je to snadné

Jednodušší práci budou mít ti, kteří mají k dispozici ohýbačku plechu, ale je pravdou, že to není právě běžné základní vybavení domácí dílny. Jak je ale vidět, půjde to i bez ní, stačí odhodlání, trocha času a šikovnosti.

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.homemadetools.net, millscale.co