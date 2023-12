Strojení stromečku a bytu vánočními dekoracemi se kvapem blíží. Letos jsou hitem papírové po domácku vyrobené ozdoby. Podívejte, jak si můžete vánoční dekorace vyrobit doma. Je to snadné.

Zdobení vašeho příbytku vánočními dekoracemi je jedna z nejzábavnějších vánočních aktivit. Celý byt pak prodýchá ta pravá vánoční atmosféra, na kterou jsou všichni natěšení celý rok. Zároveň je však důležité, aby vám k sobě ozdoby ladily, jinak bude všechno překombinované a váš byt se promění ve vánoční kýč. Proto k sobě volte takové barvy, které například korespondují s věncem, se zdmi a tak dále. Nebo si dekorace vyrobte sami. Můžete k tomu připustit i děti a udělat si krásné zábavné odpoledne.

Návod, jak si vyrobit jednoduché ozdoby, najdete ve videu z Youtube kanálu DIY by KreativníTechniky:

Domácí eko výroba

Po domácku vyrobené dekorace přináší mnoho výhod. První je, že ušetříte spoustu peněz. Ceny dekorací se stále zvyšují, a když si chcete koupit nějakou opravdu pěknou ozdobu na stromeček, dáte za ni klidně i 200. Na vlastnoruční výrobky potřebujete většinou jen věci, které normálně koupíte v supermarketu, pokud je již nemáte doma. Další výhodou je, že nešetříte jen peněženku, nýbrž i přírodu. Ekologické materiály jsou stále rozšířenější a dají se sehnat skoro všude. A za třetí může vyrábění bavit i vaše děti, které vám budou pomáhat. A kdo by nechtěl strávit příjemné odpoledne nebo večer společnou přípravou ozdob do domácnosti.

close info Profimedia zoom_in Díky vlastnoručním ozdobám šetříte jak přírodu, tak peněženku. A vypadají skvěle!

Papírové dekorace jako od profíka

Budete potřebovat vánoční papírové ubrousky. Vypadají, jako by byly z krajky a podobají se vločkám. Na jednu dekoraci jich budete potřebovat 12. Ubrousek přeložte na půlku. Pak jej dejte do původní podoby a přeložte jeho kraje. Tím pádem budete mít ubrousek přeložený na třetiny. Přeložené kraje natřete lepidlem a přeložte na půlku. Vznikne vám takový malý obdélník. Postupně takto překládejte a slepujte ubrousky, dokud jich nebudete mít 12. Nyní k sobě slepte všechny dolní části ubrousků. Rozevřete a slepte k sobě dva poslední kraje. Měla by vám vzniknout obří vločka. Pokud chcete menší variantu, použijte papírové košíčky na muffiny. Ty stačí jen přehnout na půlku a postupně slepovat.

