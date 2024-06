close info Profimedia / Profimedia

Nenašli jste v obchodech to, co hledáte? Originální stínítko na lampu si vyrobte i ozdobte ve vašem stylu. Skutečně to není nijak náročné, i když samozřejmě precizní provedení vás bude stát nějaký čas i trpělivost.

Originální stínítka lamp jsou ručně dělaná Stínítka na lampu jsou všelijaká a skutečně záleží jen na vás, jak prosté, komplikované, minimalistické či pestrobarevné vaše stínítko bude. Jistě by mělo pasovat zrovna k tomu stylu, který preferujete a máte podle něj zařízenou domácnost. Hodit by se měla lampa stínítka barvou, ale i materiálem nebo zpracováním. Například tohle je docela jednoduché a hodit se může do různých interiérů. Jak udělat stínítko z provázku vám předvede autorka videopříspěvku z YouTube kanálu DITVX. Zdroj: Youtube Jaké bude nejlepší stínítko do vašeho interiéru? Není ale stínítko jako stínítko. Krásné výtvory mohou vzniknout také z papíru nebo látky, šnůrek s korálky nebo z přírodních materiálů. V případě lepení textilu nebo papíru můžete použít balónek stejně jako v příspěvku. Protože je však nutné lepit kusy papíru nebo textilu hned o začátku na podklad, balónek ještě opatřete vrstvou potravinářské fólie, aby se vám nepřilepil papír či textil na balonek, se kterým by pro prasknutí celá koule zkolabovala dovnitř. Hledáte-li zajímavější tvar, na pomoc si můžete pořídit například papírová stínítka s lehkou kostrou, která se prodávají běžně a docela levně v řetězcích jako je Ikea nebo Jysk. Tamtéž i v dalších obchodech s nábytkem a elektrem můžete nakoupit také jen objímku s kabelem a vypínačem. Na papírovou kostru můžete lepit všelicos, a když toho bude opravdu hodně a dáte si práci s hezkým provedením, vzniknou opravdu netradiční lampy, které stojí za obdiv. Na papírový základ můžete lepit kulatou část plastových bílých lžiček, které vytvoří lampičku ve stylu šupin. Velmi hezká jsou i válcovitá stínítka, na kterých vyniknou provázky, šňůry korálků nebo tenké špejle a klacíky. Když polepíte kulaté stínítko papírovými kalíšky na muffiny vznikne tvar podobný palici kvetoucího česneku. A květiny velmi frčí! pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Trendy květinové lampy Pokud zabrouzdáte mezi výtvory, kterými se pyšní šikulové celého světa, nemůžete si nevšimnout, že trendy jsou květy. Jejich výroba není vyloženě náročná, ale už předpokládá víc než jen papíry, provázky nebo lepidlo. Jednotlivé okvětní plátky mohou být textilní, ale také z krepového papíru. Aby byl jeden jako druhý, připravte si z kusu velkého papíru šablonu okvětního plátku, ten pak několikrát obkreslete na zvolený materiál a vystříhněte. Aby bylo možné okvětní plátky tvarovat, do středu každého plátku je třeba nalepit ohebný drátek. Efektní nejsou jen květy velmi bohaté či exotické, ale i docela prosté máky a růže, které mají jen několik hezky tvarovaných a také řádně obarvených okvětních plátků. Okvětí je zpravidla připevněné na kroužku z papírového kartonu, který je následně zavěšený nad objímkou žárovky. Pokud není květ příliš těžký, nebudete potřebovat žádné další upevnění. Související články close Hobby Využijte šicí stroj po babičce: Sice už nic nezašije, můžete z něj ale udělat stylové umyvadlo video close Hobby Vyrobte si noční stolek z papíru: Vydrží toho mnohem víc, než si myslíte video Zdroje: ceskykutil.cz, gabiralea.ro

