Oživte svůj domov zelení v netradičním stylu. Vytvořte si jednoduchým způsobem živý obraz! Poradíme vám, jak ho vyrobit a přesně postupovat.

Toužíte po originální dekoraci, která oživí váš domov a zároveň zútulní interiér? Ideálním řešením je živý obraz z rostlin. Tato jedinečná výzdoba nejen krásně vypadá, ale má i blahodárný vliv na vaše zdraví a celkovou pohodu. Živý obraz je naprosto jednoduchý na výrobu a zvládne ji opravdu každý.

Zdroj: Youtube

Do bytu patří živé rostliny

Do interiérů patří dozajista i živé rostliny. Nejenže jsou nádherným estetickým doplňkem, ale mnohé z nich jsou i užitečné pro naše zdraví. Některé přinášejí pocit klidu a pohody, jako když jste v přírodě, jiné jsou navíc i dokonalými čističkami vzduchu. Je tedy na vás, co si do živého obrazu vysadíte.

Co budete potřebovat

K výrobě této dekorace toho ve skutečnosti moc potřebovat nebudete. Základem je obrazový rám. Můžete si ho jednoduše vyrobit z nevyužitých latěk, nebo klidně využít starého rámu, který vám někde leží ladem.

Připravte si také smirkový papír, rozpouštědlo, základní nátěr vhodný do venkovních prostor, štětec, hřebíky nebo sešívačku, kousek pletiva, vhodný substrát a zvolené rostliny.

Starý rám dejte do nového kabátu

V případě, že využijete k výrobě živého obrazu starý rám, nejprve ho náležitě očistěte, obruste smirkovým papírem a natřete ho barvou na dřevo v odstínu, který bude ladit s interiérem, kde bude umístěný. Raději vždy naneste dva nátěry.

Vystřihněte adekvátní rozměr a pak jej připevněte pomocí sešívačky nebo hřebíčků ke dřevu.

Připevnění pletiva

Dalším krokem je instalace pletiva na zadní část rámu. Vystřihněte adekvátní rozměr a pak jej připevněte pomocí sešívačky nebo hřebíčků ke dřevu. Díky tomu budou rostliny v obraze pevně držet. Další vrstvou bude nepropustná fólie a pak sololitová deska, kterou do lišt připevněte hřebíčky. Tyto vrstvy ochrání zeď od nebezpečí vlhkosti.

Můžete začít tvořit

Na venkovní stranu rámu nasypte do pletiva lehkou vrstvu substrátu a zajistěte ji mechem, který rovnoměrně rozložte po celé ploše. Nakonec zasaďte zvolené rostliny, krásně vypadají například kombinace sukulentů.

Nakonec zasaďte zvolené rostliny, krásně vypadají například kombinace sukulentů.

Jak zalévat

Pro živé obrazy je vždy vhodné volit rostliny, které nevyžadují příliš mnoho vody. Obraz je nutné před zaléváním sundat ze stěny a navlhčit mech i rostliny vodou pomocí rozprašovače. Jakmile voda dostatečně okape, můžete živý obraz opět instalovat na své původní místo.

Zdroje: www.hobby.instory.cz, www..ceskestavby.cz, www.magazinzahrada.cz