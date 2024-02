Možná si vzpomenete na svoje dětství nebo na dětství svých potomků a kouzelné výtvory, které z obyčejné barevné izolepy dokázal vykouzlit Michal Nesvadba. I když se doma asi nebudeme pokoušet o podobné výtvory, nemusí se využití izolepy omezit jen na slepování papírů. K čemu všemu se hodí?

Lepicí páska podobná té, kterou známe dnes, vznikla už před sto lety v Americe. Důvodem prý byla tehdejší obliba ve dvoubarevných autech, kdy si automechanici potřebovali usnadnit práci s přesnými liniemi. Od potřeby pak už byl jen krok k nápadu a několikaletému vývoji, kterému se věnoval mladý muž jménem Richard Drew. Ten nejprve vyrobil papírovou lepicí pásku, která splňovala potřeby lakýrníků a později se od papíru přesunul k celofánu. Ačkoliv dnes již nepoužíváme jako nosič lepidla ani celofán, ale jiný plastový materiál, princip zůstal stejný dodnes. A využitelnost izolepy je téměř neomezená.

Co se dá dělat s lepicí páskou? Na kanálu Hoggy na youtube můžete načerpat inspiraci:

Zdroj: Youtube

Nezatracujte ji v kuchyni ani při výtvarné tvorbě

Chcete lepicí pásku používat doma, v garáži, nebo snad v přírodě? Není to žádný problém, pro každé prostředí má svoje výhody. Začneme-li domácností, pak se na ni kromě samotného slepování papírů a dalších materiálů můžeme spolehnout při balení nebo třeba ochraně proti molům. Dáme-li si tu práci a zajistíme lepenkou víčko na krabici třeba s těstovinami, které nebudeme v příštích dnech potřebovat, můžeme se spolehnout, že je moli nenajdou. Pro děti je průhledná lepicí páska vynikající na tvoření všeho druhu, pokud svůj obrázek pečlivě přelepí po celé ploše, mohou jej bezpečně používat třeba jako prostírání.

Ztracené vodítko? Není problém...

Izolepa je mnohem pevnější, než by se nám mohlo zdát, zvlášť ve chvíli, kdy najednou použijeme několik vrstev. Můžeme postupovat tak, že první dva pruhy slepíme přilnavými stranami a další budeme případně lepit na jejich povrch. Již několik málo takových vrstev bude s přehledem sloužit jako provizorní bezpečné vodítko na psa třeba ve chvíli, kdy to skutečné ne a nemůžete najít.

close info YAKOBCHUK VIACHESLAV zoom_in Bez izopely si domácnost neumíme představit

Jednoduchá miska za pár minut

I když to chce trochu šikovnosti, můžeme z izolepy vyrobit provizorní misku například na sponky do koupelny. Stačí k tomu skutečná miska, potravinová fólie a izolepa. Misku otočíme dnem vzhůru, překryjeme potravinovou fólií a důkladně polepíme několika vrstvami lepenky. Sundáme z misky a zastřihneme přečnívající okraje potravinové fólie. Budete si barvit vlasy a nechce se vám špinit běžnou nádobu? Tato jednorázová je na takové použití jako dělaná.

Na výlet jedině s izolepou

Pokud se chcete vydat na výlet do přírody, neměli byste si lepicí pásku v žádném případě zapomenout. Roztrhl se vám stan? Máte-li tuto pásku, nemáte problém. Prasklo plastové okno, upadla “nožička” od brýlí, rozbilo se zrcátko? Asi není situace, kterou by lepenka nespravila, stejně jako v případě přetržené tkaničky nebo rozbitého zipu. Tkaničku hravě nahradíte izolepou srolovanou po délce do ruličky (což vyžaduje trochu šikovnosti, ale není to nemožné, izolepou přelepený jezdec zipu se už ani nehne, jen je třeba jej zajistit i pod místem, kde jej chceme udržet.

Braňte se proti parazitům

Příroda je krásná a obohacující, ale v některých případech také nebezpečná. Problémy mohou způsobit i docela malí tvorové jako jsou klíšťata, o která v lesích nebývá nouze. Málokdo ví, že vynikající obranu proti nim nabízí právě průhledná lepicí páska, kterou si obtočíte nohu těsně nad botou. Buď s ní můžete utěsnit spodní okraj kalhot tak, aby se klíšťata nedostala do nohavice nebo v parném létě, kdy půjdete ven jen v krátkých kalhotách, omotejte samotnou nohu. Klíšťata po izolepě nepolezou. Máte i další tipy na využití tohoto dnes tak běžného pomocníka? Jistě, že ano – jsou jich totiž tisíce!

Zdroje: www.thoughtco.com