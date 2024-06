Máte zbytky různých líčidel, krémů a lahviček, které sice nebudete používat, ale zdráháte se je vyhodit? Zkuste je znovu použít. Různých triků, jak využít starší použitou kosmetiku, je celá řada.

Stará líčidla i kosmetiku můžete znovu použít. Jak?

Máte doma kosmetické kabelky plané starých líčidel? Někdo má nakupování make-upu jako koníček a vrší si různá líčidla na oči, tvář i ústa v koupelně i ložnici. Další zas make-up dědí a sbírají po všech čertech.

Napadlo vás někdy, že samotné zbytky líčidel, ale i malé krabičky, flakonky či nádobky, se dají různě použít?

Na tento příspěvek se určitě podívejte. Šikovná autorka má spoustu různých nápadů, co se starší již použitou kosmetikou udělat a opravdu je velmi zdařilý přehled způsobů využití. Inspirovat se můžete tímto i dalšími videi na jejím YouTube kanálu „summer. stockwell“.

Zdroj: Youtube

Ty nejlepší tipy, jak využít zbytky kosmetiky

Rozbité stíny a tvářenky jsou známá věc. Navíc, často se stává, že tvářenka, která se vám líbila v patnácti, není zrovna to pravé ořechové, co byste chtěli použít dnes. Co s tím?

Rozbité tvářenky můžete smíchat a vytvořit novou zajímavější směs, která se podobá například směsem pudrových kuliček. Pokud vám barva vyhovuje, můžete prostě jen rozdrobenou tvářenku nebo stíny opravit. A pomůže vám v tom obyčejný alkohol.

Veškeré zbytky líčidla rozdrťte v misce lžičkou, smíchejte s malou troškou alkoholu, aby vznikla hustá kaše, a vmáčkněte tuhle směs zpět do palety nebo talířku tvářenky. Alkohol se časem odpaří a zůstane líčidlo téměř jako nové.

A co s laky? Zbytky laku na nehty můžete použít jako lepidlo. Funguje výborně i na textil, ale musíte počítat s tím, že jak jej jednou vetřete do látky, ta ztvrdne a na textilu bude vypadat divně a nepříjemná bude i na omak.

Velmi hezké a zdá se, že také funkční řešení, je smísení zbytku rozmělněných stínů s čirým lakem na nehty. Vznikne tak nový odstín, který může být jistě velmi zajímavý. Pokud se nehodí vám, holčičky v rodině jistě váš recyklát využijí.

Neméně atraktivní může být také smísení nějakého odstínu s gelem na vlasy, případně také s tělovým mlékem. Stíny jsou totiž často jemně opalizující a třpytivé. Díky tomu vznikne velmi decentní ale třpytivý produkt, kterým můžete osvěžit barvu vlasů nebo vaší pokožky.

Lahvička čirého laku se zbytkem stínů se může hodit, i když po lakovaných nehtech netoužíte. Takovým lakem můžete snadno označit různé věci, jako třeba klič od vchodových dveřích, který se vám na kroužku pokaždé někam schová a vy jej mezi ostatními klíči hledáte. Nebo pokud potřebujete jako značkovačem ocejchovat v práci váš hrníček a podobně.

Znovou použít můžete rtěnky, štětce i parfémy

Ve videopříspěvku jste také mohli vidět opětovné použití malých nádobek a plechovek na stíny nebo lesk na rty. Tyto malé uzavíratelné kulaté nádobky se hodí právě na doma vyrobené balzámy na rty.

Ty je opravdu velmi snadné vyrobit a pokud chcete, aby měl takový balzám také trošku barvy, můžete jej smíchat se zbytkem rtěnky. Základem je obyčejně kokosový tuk nebo bambucké máslo, někdo také rád přidává trošku včelího vosku, případně další rostlinná másla jako mangové. Na ovonění a pro své hojivé účinky se přidávají po velmi malých dávkách také různé olejíčky.

Zbytky krémů, které mají svá nejlepší léta již za sebou, se stále hodí, pokud potřebujete promazat kožené výrobky jako starší boty, pásky či kabelky. Před použitím vyzkoušejte malou trošku na méně viditelném místě. Dobře použitelné jsou mastnější výrobky než ty hydratující.

Staré krémy a zbytky můžete také využít v případě, že se vám nechce pořizovat speciální výživný krém na ruce a chodidla. Tyto krémy použijte na suchou pokožku v silnější vrstvě před spaním a natáhněte si ponožky na chodidla případně bavlněné rukavice na ruce.

K domácí recyklaci se hodí i různé štětce na nanášení tvářenky či řasenky. Obé pořádně vyperte, aby byly štětce čisté a nechtěně vám něco neobarvily. Velký štětec na tvářenku a bronzer se výborně hodí na čištění klávesnice počítače nebo laptopu. Maličký a tenký štětec z řasenky zase pomůže s čištění špatně dostupných míst v kuchyni a koupelně.

A co s parfémy? Ty krásné lahvičky rozhodně můžete použít! Máte-li uvnitř zbytek, nebojte se jej použít na mytí skla či k dezinfekci. Parfémy obsahují velké množství alkoholu.

O krásných věcičkách, které můžete vyrobit z lahvičky od parfému, jsme už psali. Pokud vás zajímá, jak znova využít krásné flakonky, můžete si to přečíst v následujícím článku. Snadno z nich totiž vytvoříte nejen miniaturní vázičky, ale také bytový parfém či olejovou lampičku.

