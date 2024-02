Kupujete vločky nebo křupky v krabici? Pak obal nevyhazujte. Tady jsou způsoby, jak ho využít…

Papírové krabice se dnes už jen tak nevidí. Ve většině případů je totiž vytěsnily plastové obaly a igelitové sáčky. Proto, pokud si koupíte nějakou potravinu v papírovém balení, musíte toho využít jako v případě krabice od křupek… Podle šikovných hospodyněk má tato drobnost docela dobré využití. A to jak pro výrobu dekorace, tak i coby pomůcka v domácnosti. V čem všem vám poslouží?

Autor videa Norfolk Property Online vám ukáže, jak si poradit s rozbitým sklem. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Úkryt na rozbité věci

Říká se, že střepy jsou štěstí. Nicméně, když něco doma rozbijete, moc radosti z toho nemáte. Takový rozmašírovaný talíř, hrnek nebo sklenice dokážou nadělat spoustu nepořádku. Většina lidí dělá tu chybu, že roztříštěné sklo nebo porcelán hází rovnou do koše. Ostré zbytky nádobí proříznou odpadkový pytel a při vynášení se vám pak obsah koše vytrousí ven. Co dělat, aby se vám to nestalo? Zkuste všechny střepy nasypat do papírové krabice, zalepit a vyhodit. Je to bezpečnější a hygieničtější. Navíc tak využijete papírový obal k dalšímu užitečnému účelu.

close info Profimedia zoom_in Krabice křupek

Záložky do knížky

Patříte mezi náruživé čtenáře? Pak určitě upotřebíte vtipné záložky, které si můžete vyrobit právě z krabice od vloček či křupek. Většina z nich má veselé barvy a zajímavé nápisy. Využijte toho a vystřihněte si různě silné záložky. Přebytek můžete použít jako stylový dárek pro další knihomoly!

Vyrobte si organizér

Určitě máte na pracovním stole tisíc různých papírů, dokladů a věcí, které potřebujete udržet na jednom místě. A právě k tomuto účelu vám může posloužit krabice od křupek. Pokud se vám nelíbí její původní potisk, můžete ho přelepit balicím papírem nebo tapetou. Pak stačí jen šikmo seříznout vršek krabice, aby získala podobu regulérního pořadače. A pak už je jen na vás, co do ní umístíte. Hezky působí více barevných pořadačů vedle sebe!

Zdroje: https://www.buzzfeed.com, https://www.diyncrafts.com