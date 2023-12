close info Profimedia

Ema Novotná 25. 12. 2023

Dárek, který nikdy nevyjde z módy. Bačkory pro udržení nohou v teple. Co ale dělat, když vám někdo dá nové a vy nevíte, co s těmi starými? Určitě je nevyhazujte, mohly by se vám totiž hodit.

Bačkory a ponožky patří k nejvíce darovaným věcem pod stromeček. Možná je to kvůli tomu, že s tímto dárkem doslova nikdy nešlápnete vedle. Teplo od nohou je naprosto základní věc. Když jsou nohy v teple, tak se vám prokrvují cévy, je vám teplo, a dokonce se vám podaří rychleji usnout. Co ale dělat, když už jedny papuče máte a někdo vám dá k Vánocům nové? Ty staré můžete využít na řadu věcí. Na video, jak využít staré bačkory, se můžete podívat na Youtube kanále made by JOJO: Zdroj: Youtube Kapsář ze starých bačkor Vaše staré a milované látkové papuče nemusíte vyhazovat do koše. Můžete si z nich vyrobit například kapsář. Má spoustu různých využití, ať už jej použijete na zavěšení hřebenů v koupelně, na pastelky pro vaše děti, či na ovladače, aby se stále tak záhadně neztrácely. Nebo si do kapsáře můžete dávat kosmetiku nebo štětce. Možností je zkrátka mnoho a taková užitečná věcička se vždycky hodí. close info Profimedia zoom_in Papuče a ponožky jsou jedním z nejvíce darovaných věcí vůbec. Výroba kapsáře Prvním krokem je vlastnit alespoň dva páry starých papučí. Ideální je, aby se vám líbily i vzhledově. To je klíčem k úspěchu. K ruce si vezměte nůžky, jehlu, nit a dané bačkory. Vezměte si kus prostírání a přišijte na něj papuče tak, aby byly vedle sebe. Přišijte je způsobem, aby půlka bačkory trčela přes okraj a druhá byla na látce. Část, která trčí přes okraj, je zároveň špičkou bačkory. Díky tomu se vytvoří kapsa. Nyní přišité papuče připevněte k látce, například přes okraj vaší sedací soupravy. Druhý konec zastrčte mezi sedačku. Z venkovní strany sedací soupravy tudíž vzniknou kapsy, do kterým můžete dávat ovladače, aby se nepoztrácely. Pokud chcete mít kapsář v koupelně, stačí jej zavěsit například k zrcadlu. A máte hotovo. Související články close Hobby Nevyhazujte ruličky od toaletního papíru: Vyrobte si z nich vánoční andělíčky video close Hobby Vánoční dárky na poslední chvíli za pár korun: Díky těmto nápadům zabodujete skoro zadarmo video Zdroje: www.novinky.cz, www.odpovedi.cz

