20. 6. 2024

Máte spoustu pecek a nevíte co s nimi? K čemu by se mohly hodit pecky od meruněk? Nejen meruňkové, ale také všechny ostatní tvrdé pecky si můžete schovat a použít, až budete mít náladu tvořit. Ale co z nich?

Co s peckami z meruněk a broskví? Nejen nápad, ale také šikovné ruce a vhodné nástroje budete potřebovat pro tvoření z pecek. Mezi jedny z nejnáročnějších projektů patří vyřezávání či spíš broušení pecek. Jak si brzy povíme, použitelné jsou nejen pecky z meruněk, ale také broskví, třešní, avokáda či datlí. Tento názorný příklad najdete na YouTube kanálu Carving is very interesting. Řezba tohoto druhu může být rozhodně zajímavým koníčkem. Zdroj: Youtube Jak je to s meruňkovými jadérky? Jestliže vás podobné rytí do pecek oslovilo a chtěli byste si vyzkoušet podobnou práci, můžete například začít u významně větší a také měkké pecky avokáda. Také z těchto pecek se dá vyrýt spousta zajímavých přívěsků a drobných šperků. Než se dostaneme k peckám, nutno zmínit, že mnozí se snaží dostat i k jadérkům. Někdo je chce klíčit, jiní si z nich připravují čaj nebo je pojídají. Pravdou ale je, že jadérka meruněk obsahují látky, které naše tělo přeměňuje na kyanid. Jde však o stejnou látku, u které se má za to, že má protirakovinné účinky. Nicméně nejde o dobře ověřený fakt a v každém případě je nutné konzumovat jen velmi malé množství těchto semen, která chutnají i vypadají jako hořké mandle. Než se k něčemu takovému odhodláte, dobře se informujte a nechte si to projít hlavou, aby vám jadérka nezpůsobila víc škody než užitku. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Polštářky na prohřátí se plní třešňovými, meruňkovými, ale i olivovými či datlovými peckami. Meruňkové pecky podrťte nebo dejte do sáčku Podrcené pecky je možné používat jako abrazivní materiál, který je možné přidat do doma vyrobeného tělového peelingu. Pecky musí být opravdu velmi jemné a jejich použití v peelingových směsích se doporučuje především na paty a chodidla. Jako u většiny těchto velmi tvrdých peciček, a tedy i u třešní, broskví či datlí, se nabízí použití do nahřívacích polštářků. Jde o jednoduché sáčky, případně i ponožky plněné pecičkami, které je možné nechat krátce nahřát v mikrovlnce a pak horké přikládat na bolestivé svaly a jiné bolístky, které vyžadují suché teplo. Sáček je vhodné vyrobit z materiálu jako je len nebo bavlna. Nicméně při krátkém nahřívání je možné použít i na teplo citlivé látky jako je flís. Pecky jsou velmi tvrdé, ale rozhodně hoří a dlouze žhnou. Můžete je proto také přidat mezi dřevo nebo uhlí a grilovat na nich. I když jsou tyto druhy pecek velmi tvrdé, přidat je můžete i na kompost. Rozkládat se budou ale velmi dlouho. Související články close Hobby Originální vzkazovník: Postačí vám staré kuchyňské prkénko, ubrousek s motivem a provázek video close Hobby Vyrobte si originální stínítko na lampu: Snadno ho můžete sladit s interiérem video Zdroje: giacovelli.it, recyclethis.co.uk

