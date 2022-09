Jak vyrobit z PET lahve odšťavňovač a další chytré tipy, jak je skvěle využít

Kutíte? Baví vás ruční práce a recyklujete, co vám příjde pod ruku? Inspirujte se a využijte PET láhve sto různými způsoby! Stovka malých projektů, které zvládne každý, je nejen zajímavou kompilací, ale třeba také řešením drobných problémů v domácnosti nebo na chatě.

Využijte PET láhve stovkou různých způsobů

Pokud rádi tvoříte rukama, pak už jste podobných videí mohli vidět na YouTube nebo sociálních sítích desítky. Podívejte se na toto neobyčejně povedené video. Je poměrně dlouhé. Jde totiž o sto různých projektů recyklace PET lahví.

Zatímco obvykle nám nabízejí autoři jen pár tipů na to, co s lahvemi udělat. Tato stovka patří nejen k těm, které skutečně dávají smysl, ale jsou to nápady funkční a neotřelé, často velmi inspirativní. Přesvěčte se sami.

Inspirujte se a recyklujte PET láhve

Které nápady by vás mohly zaujmout? Vytočení zbytku prasklé žárovky z objímky je sice obyčejně otázka vteřin, ale jen v případě, že máte po ruce kombinačky. Nahřáté hrdlo PET lahve se přesně vejde žárovky a díky rychlému tuhnutí plastu, které zafunguje jako pevné lepidlo, vyšroubujete bezpečně žárovku z objímky ven. Je to sice trik, který neužijete často, ale třeba vás bude tavení PET lahve inspirovat. A znáte to, přesně když je potřebujete, kombinačky nejsou po ruce.

PET láhev pobaví i kočku

Oblíbeným projektem pro děti i dospělé v zimě je výroba krmítka pro ptáky. To známe všichni a také různé modely těchto krmítek se houpou na sídlištích, v parcích i zahradách až do jara.

Z malé PET lahve však můžete udělat také hračku pro vaši kočku. Stačí do ní vyříznout jen maličkou dírku podle velikosti granulí, které kočce chutnají. Lahvičku naplňte suchým krmivem a nechejte kočku válet lahvičku po zemi. Díky malým dírkám vypadne granule jen občas.

Je to hračka, která kočku zabaví a stimuluje, tak proč ji nevyzkoušet. Není to však jediná hračka, kterou v kompilaci najdete. Zajímavá je také PET lahev s hrdlem ucpaným balonkem. Kočkám očividně připadne zajímavá a dětem se zas bude líbit bublifuk.

Zavlažovače pro rostliny i zvířata

Oblíbené je také použití PET lahví na zavlažování v domácnosti i v zahradě. Takové tipy a triky jste už určitě také viděli. Ale možná neznáte napáječku pro ptáky. Stačí do misky nebo na uříznuté dno PET lahve přilepit tavnou pistolí víčko z PET lahve tak, aby na něj šlo láhev přišroubovat.

Miska musí být zároveň dost hluboká, aby bylo víčko i zhruba jeden cm nad ním pod okrajem misky. Čistou nepoškozenou láhev pak stačí naplnit vodou a v těsné blízkosti hrdla udělat malou dírku. Když potom víčko přitavené k misce opět našroubujete a položíte miskou na zem, z láhve budou vytékat jen kapičky vody, které naplní misku a je hotovo.

Důmyslný odšťavňovač z PET lahví

Odšťavňovač na citrony a pomeranče je v podání autorů poměrně náročný na výrobu, pokud vezmete v úvahu, že stačí umě použít k odšťavnění lžíci nebo nůž. Nicméně je to chytré řešení, při kterém využijete PET lahve dvou velikostí.

Větší uřízněte dno a menší vložte dovnitř hrdly do sebe. Menší láhev musí z velké lahve mírně přesahovat ven na tuto část totiž nasadíte půlku pomeranče, takže musíte mít při držení ovoce prsty přístup. Když přitlačíte pomeranč na malou lahev a začnete jím pohybovat ze strany na stranu, šťáva poteče dolů mezi stěny lahví a hrdlem ven. Aby konstrukce fungovala, musíte však také zajistit malou láhve uvnitř, aby držela na místě. Úplně postačí, když stěny lahví skrz na skrz propíchnete dvěma silnějšími špejlemi nebo například kovovými tyčinkami na grilování. Pak už bude vše na místě a odšťavňovač můžete použít.

Určitě se na video odívejte. Pokud máte v rodině kutily nebo větší děti, které můžete nechat pracovat s tavící pistolí a nožem, pak je právě tato kompilace výbornou inspirací nejen na chytrou recyklaci PET lahví, ale také kreativní zábavu, při které budete používat nejen šikovné ruce, ale také fyzikální zákony.