Odpadky nás dnes obklopují doslova na každém kroku a je jen na nás samotných, jak se k nim postavíme. Alespoň část zdánlivě nepotřebných věcí přece můžeme znovu použít. Jde jen o to, abychom se na ně dokázali podívat kreativníma očima. Pak i obyčejná plechovka dostane novou funkci.

Máte-li zahradu, nebo alespoň balkón, možná oceníte nevšední zvonkohru vlastnoručně vyrobenou ze starých plechovek, které byste jinak vyhodili do kontejneru. Výhodou jejich nového zpracování bude nejen méně odpadu na skládce, ale také příjemně strávený čas při tvořivé činnosti – třeba i společně s dětmi. A to je deviza, o kterou bychom se neměli nechat připravit.

Podívejte se na podrobný návod v youtubovém videu od Heureky:

Zdroj: Youtube

Budou stačit plechovky a barva

Jak tedy na zvonkohru, kterou hned tak někdo nemá? Budete k tomu potřebovat několik plechovek různých velikostí, akrylové barvy nebo spreje, kleště nebo silnější nůžky, hřebík, kladivo a provázek. Pak už jen něco, na co byste mohli hotovou zvonkohru zavěsit.

Pro hravé a tvořivé duše

Práce na zvonkohře nebude složitá, a tak může mít radost z výsledku opravdu každý. Nejprve si připravené plechovky dobře očistěte a ujistěte se, že nemají ostré části. Některé bude třeba v místech, kde jste kdysi odtrhli víčko, upravit poklepáním kladivem, abyste začistili nebezpečnou hranu. Tato část práce je důležitá hlavně tehdy, když přizvete k tvorbě také děti.

close info Profimedia zoom_in Vyberte pevnou plechovku a vyrobte si vlastní lampičku.

Záleží na vlastním vkusu

Jakmile bude hotovo, vytvořte do dna plechovky malou dírku, kterou protáhnete provázek. Na jeho konci udělejte dostatečně velký uzel, aby se nemohl provléknout zpět. Pak už přijdou na řadu barvy a vaše vlastní kreativita. A že nejste rození výtvarníci? To přece vůbec nevadí, hlavní je nadšení a radost z tvorby.

Zavěste je a relaxujte

Jakmile barva dostatečně zaschne, zavěste plechovky na větev stromu, na trámek nebo třeba na konstrukci zábradlí balkónu tak, aby jimi mohl vítr pohybovat a narážely do sebe. V tuto chvíli bude hotovo a už se můžete jen kochat svojí šikovností a dobrým pocitem, že jste udělali něco dobrého pro přírodu.

Lampička pro příjemné večery

Kromě zvonkohry můžeme vyrobit také lampičku, která zpříjemní například podvečerní posezení na terase. Bude to ještě jednodušší než při tvorbě zvonkohry. Tentokrát si připravíme jen plechovku, barvy a svíčku, nebo malé LED svítidlo na baterii. Ti šikovnější mohou použít i hřebík a kladivo. Jak?

Jednoduchá varianta

Zvolíte-li jednodušší variantu, bude stačit jen plechovku důkladně umýt, zbavit všech případných zbytků etiket a také nebezpečných ostrých hran. Na její vnější stranu pak použijte libovolné barvy, buď takové, které se budou hodit do vašeho relaxačního zahradního koutku, nebo naopak bláznivé a optimisticky bezstarostné. Je to jen a jen na vás. Do ozdobené plechovky pak jen vložte svíčku nebo jiný malý zdroj světla a máte hotovo. Můžete se posadit a v klidu odpočívat.

Trocha tvořivosti

Kdo by si chtěl s výrobou lampičky a následnými světelnými efekty více vyhrát, může do plechovky s pomocí hřebíku a kladiva vytvořit pravidelné nebo nepravidelně rozmístěné otvory. Jimi budou pronikat světelné paprsky, které dodají večeru zajímavý nádech a další rozměr.

Pustíte se také do podobného tvoření? Nápadů jistě dostanete sami dost a dost, stačí se na svět znovu podívat dětskýma očima a spousta běžných věcí dostane hned úplně jiné tvary a možnosti využití.

