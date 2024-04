Plechovky jsou bezva. A ještě lepší je recyklovat nebo up-cyklovat je, tedy povýšit je na docela nový i hezký předmět. Upotřebení takových plechovek je často úplně jinačí, než bývalo původně a v tom spočívá krása kreativity. Jak využít plechovky?

Co s plechovkami?

Rozhodli jste se, že nebudete kupovat sklo, a tak se vám začaly doma kupit plechovky? Nebo se k vám dostaly jinak? Vždyť je to fuk, ale co teď s nimi? Plechovky jsou fajn a určitě se budou jednou na něco hodit. Právě to „jednou“ může být dnes. Vezměte si plechovky do parády a udělejte z nich něco praktického i hezkého!

Zamíříte-li v obchodním domě k regálům s krytkami na květináče, jistě tam najdete spoustu zajímavých a hezkých nádob, které by se hodily i k vám domů. Řada z nich je z přírodních materiálů, provázků a přízí, které můžete snadno napodobit, pokud máte velkou plechovku jako základ.

Podívejte jak na tento kratičký příspěvek z YouTube kanálu Feedo.cz, kde se dozvíte, jak snadno a rychle udělat novou krytku na květináč nebo kelímek na tužky.

Na plechovky použijte různé materiály

Až se vrhnete na výrobu takového kelímku oblepeného tkanicí, režným či papírovým provázkem, dejte si práci s dotažením výrobku do konce. Výsledek by měl být hezký, použitelný i funkční. Co to znamená?

Před tím, než se vrhnete na lepení provázku, strhněte vnitřní hranu plechovky. Bývá zde ostrý kraj směřující dovnitř, o ten si vy nebo dítě jednoduše rozřízne prsty či dlaň. Je to pozůstatek po kovovém víčku, který ale snadno zbrousíte smirkovým papírem nebo ohnete kombinačkami.

Aby vám na plechovce lepidlo dobře drželo, můžete mírně zbrousit i venkovní plech. Stačí, když tomu věnujete pár vteřin. Když nebude povrch úplně hladký, lepidlo, ale také případný nátěr, bude držet lépe.

Kromě provázku můžete potáhnout plechovku také samolepící tapetou nebo pruhem látky. Umíte-li techniku decoupage, klidně ji použijte i na plechovku. Plechovku můžete ale také oblepit přírodními materiály jako je březová kůra, větvičky a proutí nebo kamínky, které dají výtvoru velmi přírodní ráz.

Z plechovek budou krásné svíčky i lucerničky

Z plechovek se dá ale udělat mnohem víc. Výborně poslouží například jako kelímek na svíčku nebo světýlko. Pokud máte vosk a knot, plechovka vám může posloužit jako kelímek, do kterého svíčku přímo odlijete.

Plechovku ale také můžete perforovat pomocí hřebíku a kladívka, významně snadněji vám to půjde s malým rotačním nástrojem podobným vrtačce. Hřebíkem nebo vrtákem udělejte do plechovky nahodilé dírky nebo postupujte podle šablony.

Plechovku nabarvěte podle vašich představ a umístěte do ní v noci svíčku nebo jiné světýlko na baterky či solární napájení.

Za dne nic moc, ale v noci vypadají takové lampičky krásně, nicméně nátěrem nebo posprejováním s nich můžete udělat docela hezkou dekoraci. V hobby marketech jsou totiž k mání nádherné odstíny barev, třeba i metalických, které díky spreji nanesete ve vteřině bez nutnosti nákupu štětců a ředidel.

Zdroje: irecept.cz, reusegrowenjoy.com