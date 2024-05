close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 30. 5. 2024

Co s gumičkami? To byste se divili, co všechno se dá s obyčejnými gumičkami podniknout. Podívejte se s námi, jak využít staré gumičky na nové věcičky.

Máte doma balík gumiček nebo si nějaké nastříháte? Co s gumičkami? Gumičky jsou bezva a jistě si ještě vzpomenete na ty nejlepší, které držely a netrhaly se. Ano, byly to nastříhané duše z kola. Samotné duše byly sice velmi pevné, ale po ustřižení rovného proužku byly také tak akorát k natažení přes culík vlasů či sáček s těstovinami nebo rýží. Největším zázrakem z gumiček, který jsme jako děti obdivovaly, byla koule. Vznikal vrstvením, když se tyhle všechny gumičky poctivě jedna přes druhou natáhly. Máte-li klubko pruženkové metráže, můžete si snadno doma ušít hezké gumičky do vlasů. Takzvané scrunchies, které tu byly v devadesátkách a už jsou tu zas! Video návod pro vás připravila autorka z YouTube kanálu Urob si sám – DIY Slovak. Zdroj: Youtube Co se dá podniknout s gumičkami? Jistě byste snadno vymysleli celou řadu činností a úkonů, kde se dají gumičky všech tvarů a velikostí použít. Kromě zavazování otevřených balíčků s čímkoli a zajištění víčka krabičky, které prostě nedrží, jak by mělo, mají gumičky spoustu dalších způsobů využití. Pomocí několika gumiček můžete zorganizovat kabely, které by jinak za televizí nebo stolem trčely a kroutily se do všech stan. K zachycení a udržení stočených kabelů také velmi dobře fungují krátké drátky, kterými bývá uzavřen balíček krájeného nebo toustového chleba. Snadno jimi svážete i válcovité hladké předměty jako pastelky, fixy, svíčky. Když vyměníte v ovladači baterie, ale podaří se vám u toho ztratit nebo rozbít malá plastová dvířka, za kterými by se měly baterie skrývat, přetažením ovladače gumičkou snadno baterie v ovladači zajistíte proti vypadávání i bez dvířek. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Praktické triky s gumičkami Gumičkami můžete svázat například jídelní hůlky. Když mezi ně vložíte ještě kousek složeného papírku, vyrobíte si tak snadno jídelní hůlky pro začátečníky či děti, které nejsou zvyklé na držení dvou tenkých tyček u sebe. Jednoduchým trikem předejdete spoustě pláče a křeči v dlani. Podobným způsobem uděláte ze dvou vidliček kleště třeba na obracení masa na grilu. Dvě vidličky položte „zády“ k sobě a gumičkou stáhněte k sobě místo, kde jsou hroty k napichování jídla. Díky typickému ohybu hrotů a svázáním gumičkou vznikne nástroj podobný kleštím. Neklouzavé gumičky, jako jsou například ty z duše kola, se hodí také natáhnout z obou stran na ramínko. Díky tomu nebudou kraje ramínka klouzat, a i halenky s velkým výstřihem nebo tílka nijak nesklouznou. Gumička se může hodit také v případě, že si nechcete zabouchnout dveře. Když ji navléknete na kliku, zkřížíte a pak natáhnete na kliku na druhé straně dveří, křížem bude gumička držet střelku uvnitř a nezapadne tedy do rámu. Díky tomu i když byste dveře přirazili, nezabouchnou se za vámi a můžete i bez klíče vyjít na zahradu nebo chodbu. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Gumičky se budou hodit i při výrobě praku. Gumičky budete potřebovat na výrobu praku Máme tu ale také něco pro nezbedy a tatínky či mámy, které se nebojí ani praku! Ten si totiž také můžete vyrobit, pokud máte pár gumiček a ostrý nožík, kterým očistíte dřevěnou vidličku. Stačí se podívat na obrázek a určitě budete vědět, jak do problému! Teď na začátku léta to může být také dobrý nápad na víkend. Společně si vytvoříte něco zábavného, a to by bylo, aby prak nebavil malé kluky i holky. Jen je samozřejmě nutné ponaučit dítka také čím střílet a nač. Související články close Hobby Louče z prázdných lahví od vína: Levná dekorace, která udělá z vaší večerní zahrady romantické video close Hobby Jak ošetřit dřevěný nábytek na terase: Ochrana před vlhkostí a UV zářením je základ video Zdroje: housedigest.com, wisebread.com, living.iprima.cz

