Máte doma několik starých kartáčů na vlasy? Nepoužíváte je, protože jsou hodně špinavé nebo už prostě dosloužily a nepotřebujete je. Vdechněte kartáči druhý život. Dá se snadno vyčistit a použít i k jiným věcem.

Jak vyčistit kartáč a co s ním pak?

Na první pohled se může zdát, že s kartáčem na vlasy už nic převratného neuděláte, a bohužel je to vlastně pravda. Jde o docela velký kus dřeva nebo plastu, který je sice ohromně praktický, ale vlastně jen na česání. Když byste ho chtěli využít i jinak, množnosti jsou velmi limitované, ale existují.

Co se starými špinavými kartáči na vlasy? Můžete je přeci vyčistit! Jak na to vám prozradí autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Clean My Space.

Zdroj: Youtube

K čemu se hodí starý kartáč na vlasy?

Kartáč je vyčištěný a co teď s ním? Pokud vám už z nějakého důvodu nevyhovuje, pořád je ještě možné použít je všelijak jinak. Rozhodně se hodí na rozčesávání vlasů panenek a hřívy jednorožců, některé jsou vhodné na česání huňatého kožichu vašeho domácího mazlíčka. Záleží však také na tvaru i velikosti.

Kočky mají dokonce rády přišroubované kartáče ke zdi nebo nábytku ve výšce kočičího těla. Mohou se pak o ně samy třít a škrábat. Hustý kartáč vám může také pomoci odstranit zvířecí chlupy i vaše vlastní vlasy z koberců či semišového čalounění. Stahování chlupů z koberce kartáčem na vlasy může být sice náročné, ale také velmi efektivní řešení.

Máte-li kartáč, který je stále funkční, ale škrábe vás, protože tuhé štětiny už nemají ochranné kulaté zakončení, můžete jej obnovit. V hobby potřebách stačí pořídit tekutou gumu určenou k máčení nářadí nebo třeba zahradních rukavic. Do malého množství této tekutiny rozlité na rovné ploše, stačí smáčet štětiny kartáče a nechat je dobře zaschnout.

Buďte kreativní s kartáčem na vlasy

Hřebeny a kartáče na vlasy lze také použít k různému tvoření. Do hustšího nánosu barvy na plátně, papíře i stěně můžete hřebenem či kartáčem rýt pravidelné škrábance. Vypadají velmi hezky především pokud je podklad jiné barvy než ještě tekutý nátěr.

Pokud je kartáč pěkný, může se z něj stát také hezká dekorace. Je to trošku znouze cnost, ale pokud je to hezky tvarovaný kartáč na vlasy ze dřeva a bylo by vám líto ho vyhodit, můžete jej pomalovat, dekorovat dekupáží nebo horkou pájkou, kterou do dřeva můžete také vypálit zdobení.

Pokud byste se rozhodli věnovat kartáči čas a péči a vykřesat z něj i něco užitečného, zkuste vyjmout gumovou středovou část s hroty a vsadit dovnitř zrcátko. To byste si museli nechat uříznout sklenářem nebo můžete použít různé typy lepících foliových zrcadel.

Vznikne vám tak zbrusu nové zrcátko, které můžete ještě všelijak vylepšit a dokonce i darovat, pokud se opravdu povede!

Zdroje: housedigest.com, instructables.com