Máte doma knihy, které již nechcete? Nevyhazujte je, mohou vám ještě prokázat dobrou službu. Můžete si z nich udělat stojan na nože, nebo i domácí lampu. Jak? Podívejte se.

Knihy jsou naprosto nádherná věc. Pro mnoho lidí slouží jako prostředek, když se potřebují dostat do alternativní reality, na chvíli zanechat reálný život na místě a přesunout se do jiného světa. Jenže co s nimi, když už je máte přečtené?

Pokud si je samozřejmě nebudete chtít přečíst znovu. Pokud je nechcete vyhodit, existuje mnoho možností, jak je využít například v domácnosti. Podívejte se, jak vám staré knihy ještě mohou posloužit.

Jak využít staré knihy

Jakmile už máte knihu přečtenou a jen vám zabírá místo, existuje spousta možností, jak pro ni najít využití někde jinde. Například si ze svazku starých knih můžete udělat stojan na nože. Je to zcela jednoduché.

Vezměte si staré knihy, ideálně, pokud mají pěkný přebal, a svažte je pomocí provázku pevně dohromady. Nože následně zasuňte mezi stránky a máte hotovo. Další možností je si z knihy udělat tajnou skrýš.

Možná jste to viděli ve filmech. Vezměte si starou knihu, nalistujte zhruba pět stránek, a poté ve zbylých stránkách vyřízněte obdélník. Do toho si můžete ukládat různé cennosti. Jen je důležité nezapomenout, která kniha se stala vaší skrýší.

Další velice kreativní možnosti je si z knihy udělat lampu ve formě artyčoku. Možná to zní podivně, ale je to vcelku jednoduché. Stačí jen ze stránek nechtěné knihy vystříhat obloučky. Ty následně nalepte na sebe tak, aby se přečnívaly.

Jakmile nalepíte první řadu, druhou začněte lepit kousek nad spodkem té první. Spodek první řady by měl být celý viditelný. Zkrátka jako artyčok. Vznikne vám kulatý písmenkový artyčok, který následně přilepíte na svou lampu a máte krásný designový lustr.

Kam s knihami

Ať už vám kniha přišla dobrá nebo špatná, určitě by udělala radost někomu jinému. Takže, pokud si chcete udělat v knihovně místo na nové knížky a necítíte se zrovna kreativně, knihy můžete například darovat.

Buď je můžete dát vašemu blízkému, nebo do nějaké neziskové organizace, která přijímá i knihy, nebo v Česku funguje firma Knihobot. Tam prodáte knihy, které jste již přečetli, vyděláte si nějaké peníze, a navíc uděláte radost někomu jinému. Je však důležité, aby knihy, které prodáváte či dáváte darem, byly v dobré kondici a neponičené.

