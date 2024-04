Jsou vaše ponožky single? Partner se jim někde zatoulal, ale přitom jsou pořád k světu a hezké? Vzdejte se idey o perfektním páru a noste dvě různé nebo je prostě využijte k jiným věcem. I takové ponožky mají ještě spoustu před sebou!

Jak využít staré a opuštěné ponožky?

Ponožky stejně jako plastové krabičky s víčky patří k záhadám domácností a na jejich účet se nejen žertuje, ale i spekuluje o výskytu černé díry či Bermudského trojúhelníku kdesi v zákoutích našich domovů. Dokud tvoří pár, můžete je samozřejmě nosit.

Nicméně, ani v okamžiku, kdy se jeden z páru trhne, nemusí zůstat samotná opuštěná ponožka na ocet. Pořád je dobře použitelná!

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

V tomto příspěvku z YouTube kanálu Tasy Home se můžete přesvědčit o tom, že existuje celá řada praktického využití hezké a stále pevné nicméně osamocené ponožky.

Zdroj: Youtube

Stará ponožka je velmi praktický pomocník

Ponožka v dobrém stavu ještě výborně poslouží při úklidu. Jistě máte celou řadu hadříků a utěrek, ale přiznejme si, že bavlněná ponožka, kterou můžete natáhnout na ruku, je někdy prostě geniálnější než všechny mikrovláknové švédské utěrky a huňaté štětky na otření špatně dostupných míst. Ponožkou nejen výborně setřete podlahy, ale tak například prach ze žaluzií.

Hezké barevné a vlněné ponožky mohou posloužit také jako potah nebo povlek na kelímky a hrnky, případně květináče nebo různé jiné typy nádob. Někdy je jejich použití praktické, jindy i docela pěkné.

I když se to na první pohled nemusí zdát. Opravdu praktická je pěkná čistá ponožka naplněná rýží nebo luštěninami, případně peckami z třešní. Ano, řeč je o polštářcích na prohřívání, které se šijí z bavlněné nebo lněné látky a plní se podle možností něčím, co lze dobře zahřát v mikrovlnce a teplo to udrží.

Pokud takový sáček nevlastníte a snadno jej nahradíte ponožkou, v mžiku budete mít co přiložit na bolavé bříško nebo zatuhlý krk.

Jste tvořiví? Staré ponožky použijte na výrobu hraček a dekorací

Především z barevných dlouhých ponožek a podkolenek se dají udělat i docela zajímavé hračky pro děti nebo domácí mazlíčky. Nápadů, střihů a zpracování je tolik, že je zbytečné rozepisovat se o nich.

Na platformách jako je například Pinterest najdete nepřeberné množství nápadů. Ty nejjednodušší maňásky na ruku zvládnete i bez šití, jen s tavnou pistolí nebo jiným dobrým lepidlem, pár knoflíky na oči a dalšími dekoracemi.

Hezké mohou být i drobné dekorace, mezi nimiž se vyjímají sněhuláci z bílých ponožek nebo malé dýně z vlněných. Ty také mohou posloužit jako jehelníček, pokud vás později omrzí.

V každém případě je i ponožka materiál, který se dá snadno nachystat k dalšímu použití při ručních pracích a malých výtvarných projektech. Záleží nejen na tom, kolik máte ponožek a jak zajímavých.

Přidejte k nim pár obnošených či děravých triček nebo prošoupané rifle a z nastříhaných provázků z těchto kusů oblečení můžete splétat, háčkovat či sešívat celou řadu zajímavých věciček. Dlouhé tkanice z nastříhaného oblečení se hodí především na různé podložky, rohožky a koberečky.

Zdroje: housedigest.com, tipjunkie.com